Суд оштрафував львів’янина, який посадив за кермо малолітню доньку
Юрій Микитка дозволив доньці їхати за кермом, коли поруч сидів його малолітній син
Пустомитівський районний суд покарав львів’янина Юрія Микитку, який посадив за кермо свою неповнолітню доньку. Тоді в салоні автомобіля перебував і його неповнолітній син. Суд призначив Юрію Микитці 850 грн штрафу.
Інцидент трапився 2 травня в селі Хоросно. 28-річний Юрій Микитка посадив неповнолітню доньку за кермо автомобіля Volvo C30. Дівчинка завела автомобіль і поїхала, а збоку на пасажирському сидінні перебував малолітній хлопчик. Батько записував все, що відбувалося, на відео, а коли автомобіль рушив, він побіг за ним і кричав услід, щоб донька натиснула на гальма.
Після того, як це відео опублікували в соцмережах, на нього відреагувала поліція. Правоохоронці оперативно розшукали власника авто і склали на Юрія Микитку постанову за передачу керування транспортом людині без прав (ч. 2 ст. 126 КУпАП) та невиконання батьківських обов’язків (ч. 1 ст. 184 КУпАП).
На судове засідання Юрій Микитка не прийшов. Однак суддя Ірина Мельничук визнала його винним і призначила 850 грн штрафу. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.