Інцидент трапився 2 травня в Хоросно

Пустомитівський районний суд покарав львів’янина Юрія Микитку, який посадив за кермо свою неповнолітню доньку. Тоді в салоні автомобіля перебував і його неповнолітній син. Суд призначив Юрію Микитці 850 грн штрафу.

Інцидент трапився 2 травня в селі Хоросно. 28-річний Юрій Микитка посадив неповнолітню доньку за кермо автомобіля Volvo C30. Дівчинка завела автомобіль і поїхала, а збоку на пасажирському сидінні перебував малолітній хлопчик. Батько записував все, що відбувалося, на відео, а коли автомобіль рушив, він побіг за ним і кричав услід, щоб донька натиснула на гальма.

Після того, як це відео опублікували в соцмережах, на нього відреагувала поліція. Правоохоронці оперативно розшукали власника авто і склали на Юрія Микитку постанову за передачу керування транспортом людині без прав (ч. 2 ст. 126 КУпАП) та невиконання батьківських обов’язків (ч. 1 ст. 184 КУпАП).

На судове засідання Юрій Микитка не прийшов. Однак суддя Ірина Мельничук визнала його винним і призначила 850 грн штрафу. Цю постанову можна оскаржити в апеляції.