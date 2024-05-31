Степан Дусик хизується тим, що його 9-річна донька сама їде за кермом автомобіля по вулиці Стрийській у Львові

Сихівський районний суд Львова визнав 31-річного львів’янина винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків. Чоловік посадив свою 9-річну пасербицю за кермо авто BMW та хизувався цим. Саме завдяки оприлюдненому відео його розшукала поліція. Суд оштрафував Степана Дусика на 1700 грн.

У квітні 2024 року у соцмережах поширювали відео, як Степан Дусик хизується тим, що його 9-річна донька сама їде за кермом автомобіля по вулиці Стрийській у Львові. На це відео відреагувала поліція, яка оперативно розшукала чоловіка та склала щодо нього протоколи про адмінправопорушення.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі, Степан Дусик посадив 9-річну дівчинку за кермо автомобіля BMW ще 10 березня, «чим наразив її та інших учасників дорожнього руху на небезпеку». У матеріалах справи вказано, що дівчинка є пасербицею 31-річного чоловіка. Поліцейські розшукали Дусика, побачивши відео у соцмережах, та 12 квітня склали на нього протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків.

На розгляд справи у Сихівському районному суді Львова Степан Дусик не прийшов. Справу розглянула суддя Оксана Беспальок, яка дослідила усі матеріали та визнала чоловіка винним у недбалому ставленні до батьківських обов’язків, призначивши йому 1700 грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.

Додамо, що у судовому реєстрі є кілька справ про адмінправопорушення львів’янина на ім’я Степан Дусик. Йдеться про порушення ПДР, вчинення ДТП, дрібне хуліганство, а також є й кримінальна справа. У 2020 році львів’янину Степану Дусику суд призначив річний іспитовий термін за насилля щодо поліцейських. Водій здійснив заборонений розворот, автомобіль зупинили поліцейські, до яких Степан Дусик почав проявляти агресію та матюкатись. Поліцейські вирішили одягнути на порушника кайданки, Степан Дусик вдарив одного з патрульних по голові, а іншого притиснув до панелі автомобіля. У суді порушник визнав свою провину та просив вибачення у поліцейських.