На відео видно, що автомобіль рухався вулицею Вернадського в напрямку від «Арени Львів» до вулиці Стрийської

У Львові дев’ятирічна дівчинка їхала містом за кермом автомобіля. Поруч із нею сидів тато, який знімав кермування доньки на відео. У патрульній поліції Львівської області повідомили, що встановлюють особу чоловіка, щоб притягнути його до адміністративної відповідальності.

Відео, де за кермом автомобіля їде дев’ятирічна дівчинка, поширилося соцмережами. На ньому чоловік на пасажирському сидінні хизується і показує, як за кермом їде його донька. Як видно на відео, батько та його донька не пристебнуті ременями безпеки.

«Отако пацани треба жити, щоб я сидів спокійно збоку, собака з боку спокійно сиділа і доця мене в дев’ять років везла додому. Оце рівень», – говорить чоловік на відео.

Також чоловік дає дівчинці поради, як їхати.

«Їдь в своєму ряді. Не зупиняйся. Все-все. Молодець. Вирівнюйся, щоб тебе ніхто не обганяв. Умнічка. Молодець. Татова доця. Отак. Ще рік і на гонки», – додає чоловік на відео.

Із відео не зрозуміло, якої марки авто, однак видно, що автомобіль рухався вулицею Вернадського – в напрямку від «Арени Львів» до вулиці Стрийської, неподалік автовокзалу.

У патрульній поліції Львівської області повідомили, що встановлюють особу чоловіка, щоб притягнути його до адміністративної відповідальності.

«З метою реагування на адміністративне правопорушення, управлінням патрульної поліції у Львівській області вживаються заходи щодо встановлення особи, для подальшого складання адміністративних матеріалів», – повідомили у патрульній поліції.

ZAXID.NET звернувся до патрульної поліції із проханням пояснити, як класифікують це порушення, однак там зазначили, що наразі з’ясовують деталі цього інциденту.

P.S. Ввечері 12 квітня у поліції повідомили, що розшукали 31-річного батька дитини та склали на нього два адмінпротоколи.