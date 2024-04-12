31-річного львівʼянина розшукали після розголосу відео у соцмережах

Поліція розшукала львівʼянина, який посадив за кермо девʼятирічну доньку, а сам їхав на пасажирському сидінні. Відео доньки за кермом, яка веде авто, батько виклав у соцмережі. Після розголосу поліція оголосила його у розшук. Увечері 12 квітня голова патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

За його словами, порушником виявився 31-річний чоловік. Патрульні склали на нього два адмінпротоколи за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей) та ч. 2 ст. 126 (передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП.

«Відео розлетілось по різних пабліках. Автор думав, напевно, що то круто і прикольно “так жити”. Але більшість правосвідомих громадян справедливо захейтили. Що було закономірно. Бо то було не круто, а фейспалм», – повідомив Олексій Білошицький, оприлюднивши фото спілкування затриманого з поліцією.

Затриманий львів'янин дає покази поліції. Фото Олексія Білошицького

Нагадаємо, днями в соцмережах поширили відео, на якому 9-річна дівчинка їде за кермом автомобіля, а поруч на пасажирському сидінні сидить її тато, який знімав це на відео. Як видно із відео, батько та його донька не пристебнуті пасками безпеки. Також чоловік дає дівчинці поради, як їхати.

Судячи із відео, автомобіль рухався вулицею Вернадського – в напрямку від «Арени Львів» до вулиці Стрийської, неподалік автовокзалу.