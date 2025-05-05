Дівчинка, якій батько дозволив самостійно керувати автомобілем

Патрульна поліція Львівщини ідентифікувала 28-річного чоловіка, який посадив за кермо малолітню доньку. Під час того, як дівчинка завела автомобіль і поїхала, збоку на пасажирському сидінні перебував малолітній хлопчик. Пресслужба патрульної поліції Львівщини у коментарі ZAXID.NET розповіла, що інцидент трапився на території колишнього Пустомитівського району.

«Про подію стало відомо під час моніторингу соцмереж: на відео чоловік дав керувати автомобілем малолітній дівчинці, а поруч сидів її брат. Батько фільмував подію на відео та підказував, як кермувати. На щастя, діти не втрапили у ДТП. Батька притягнули до адміністративної відповідальності», – йдеться у повідомленні поліції.

Зазначимо, що на записі інциденту видно, що чоловік перебуває на дорозі серед поля. Він фільмує на відео червоний автомобіль Volvo C30, за кермом якого перебуває дитина. Батько каже, що зараз дівчинка покаже, як правильно їздити, і дає їй вказівки. Він просить малолітнього сина, який перебуває поруч, допомогти сестрі. Обоє дітей не пристебнуті ременями безпеки. Коли дитина рушила з місця, то батько почав вигукувати, щоб вона зупинилася. Відео триває 22 секунди, відтак невідомо, чим закінчився інцидент. На відео також можна розглянути серію номерного знаку на авто – BE, яка належить Миколаївській області.

Щодо 28-річного чоловіка поліцейські винесли постанову за передачу керування транспортом людині, яка не має на це права (ч. 2 ст. 126 КУпАП). Крім цього, ювенальна поліція склала протокол за невиконання батьківських обов'язків (ч. 1 ст. 184 КУпАП). Мешканцеві Львівщини загрожує штраф.