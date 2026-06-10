Транспорт скоротять на 5,7% від загальної кількості

З 15 червня у Львові тимчасово зменшать кількість автобусів на низці міських маршрутів. Як повідомили у Львівській міськраді, у середу, 10 червня, скорочення транспорту на рейсах пов’язане зі зменшенням пасажиропотоку під час літніх канікул та сезону відпусток.

ЛК АТП №1 у будні випускатиме на рейс на 14 автобусів менше, що становить 5,7% від загальної кількості транспорту, який щодня виїжджає на маршрути. У підприємстві пояснили, що це дозволить провести ремонтні та профілактичні роботи, виконати технічне обслуговування автобусів і забезпечити їхню належну готовність до роботи восени.

З понеділка, 15 червня, на маршрутах №1А, №3А, №9, №16, №18, №20, №32, №37, №40, №46, №47А та №52 курсуватиме на один автобус менше на кожному з цих рейсів. На маршруті №92 курсуватиме на два автобуси менше. Також у неділі на маршрутах №9 та №18 працюватиме на два автобуси менше на кожному з них.