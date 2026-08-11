Поліція затримала чоловіка та оголосила йому підозру

Водія автобуса з Чернівців, який під час конфлікту з пасажирами нецензурно висловлювався про військових, мобілізували до війська. Цю інформацію ZAXID.NET підтвердила речниця Чернівецького обласного ТЦК та СП Тетяна Гайдащук.

За її словами, наразі чоловіка направили до однієї з військових частин для підготовки до проходження служби. Чоловіка мобілізували, згідно з чинним законодавством. Раніше він працював водієм громадського автобуса №14 та мав бронювання. Однак після його конфлікту з пасажирами та розголосу його звільнили з роботи.

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Водночас поліцейські повідомили чоловіку про підозру за статтею про грубе порушення громадського порядку, неповагу до суспільства та зухвалість ( ст. 296 ККУ). Санкція статті передбачає штраф до 34 тис. грн, пробаційний нагляд до пʼяти років або обмеження волі на такий самий термін. Наразі триває досудове розслідування.

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Нагадаємо, що конфлікт між водієм маршрутки №14 та пасажирами стався 5 серпня біля зупинки «Дріжджзавод». Відео суперечки у фейсбуці оприлюднив колишній депутат від Тернопільщини Михайло Апостол. На відео чути, як водій називає військових дурнями, бо вони воюють нібито за бандитів.

«Вони воюють, бо дурні. За бандитів воюють, за Зеленського. Хто їх заставляв? Мені пос…ать, що вони пішли», – говорить чоловік.

Поліція оперативно встановила його особу – це 49-річний мешканець Чернівців. Після оголошення підозри чоловік записав відео з вибаченнями.