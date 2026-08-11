333-метровий танкер Era

Уряд Сполучених Штатів продав на брухт підсанкційні танкери Era та Lileo, затримані на початку 2026 року під час військової операції США проти Венесуели. Обидва судна ходили під російським прапором. Про це повідомили інформагентство Reuters та профільне видання Lloyd’s List.

У липні 2026 року танкери Era та Lileo продали дубайській компанії Global Marketing Systems (GMS), що спеціалізується на утилізації старих суден, за нерозголошену суму. Lloyd’s List повідомляло, що зараз обидва судна прямують до Індії на утилізацію.

Берегова охорона США та військовий спецпідрозділ захопили танкер Era (попередні назви – Marinera та Bella 1), який ходив під російським прапором, у січні біля узбережжя Ісландії після тривалого переслідування. Тодішня посолка України в США Ольга Стефанішина розповіла, що на борту російського нафтового танкера Marinera (Bella 1) перебували 17 членів екіпажу з українським громадянством.

Танкер Lileo (попередні назви – Galileo та Veronica), яке також ходило під російським прапором, США захопили в Карибському морі. Танкер перебував під американськими санкціями через зв’язки з Росією.

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«Уряд США продав їх нам, і було судове рішення, яке дозволяло продаж, але є певні складнощі, не в останню чергу через те, що ми не були впевнені, хто раніше ними володів», – сказав гендиректор GMS Аніл Шарма у коментарі Lloyd’s List.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що захоплений США нафтовий танкер Marinera належить російській компанії «Буревестмарин», директором і єдиним власником якої є Ілля Бугай, підприємець з окупованого Криму.