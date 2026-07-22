Танкер MV SOUTH STAR затримали 20 липня

Європейський Союз зробив перший крок до посилення боротьби з російським «тіньовим флотом». У Середземному морі в межах військово-морської операції EUNAVFOR MED IRINI затримали нафтовий танкер MV SOUTH STAR, який підозрюють у порушенні міжнародного морського права. Про це у середу, 22 липня, повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

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За її словами, судно могло використовувати чужий прапор, що є порушенням міжнародних норм. Каллас наголосила, що кожен рейс суден «тіньового флоту» допомагає Росії отримувати гроші для продовження війни проти України.

«Ми посилюємо тиск на тіньовий флот Росії. 20 липня сили операції EUNAVFOR MED IRINI захопили нафтовий танкер MV SOUTH STAR, підозрюваний у плаванні під чужим прапором, що порушує міжнародне морське право», – заявила вона.

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Очільниця європейської дипломатії також зазначила, що санкційна політика ЄС дедалі активніше підкріплюється практичними діями на морі.

Крім того, цього тижня країни-члени Євросоюзу розширили повноваження іншої морської місії – EUNAVFOR ATALANTA. Відтепер її учасники зможуть проводити висадку на судна, які підозрюють у належності до російського «тіньового флоту», для перевірки прапора. Аналогічні повноваження вже має операція IRINI.

За словами Каї Каллас, таке рішення ще більше посилює тиск на механізми, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій.

Нагадаємо, раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді повідомив, що протягом 48 годин, 21-22 липня, українські військові уразили 13 російських суден «тіньового флоту» в Чорному та Азовському морях. Через регулярні удари по цих суднах Росія була змушена перекинути з лінії фронту розрахунки центру безпілотних систем «Рубікон» для їхнього захисту.