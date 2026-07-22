21–22 липня українські військові завдали вогневого ураження по плавзасобах росіян

Сили безпілотних систем протягом останніх 48 год. завдали ударів по 13 російських суднах «тіньового флоту», які перебували в акваторіях Чорного та Азовського морів. Про це у середу, 22 липня, повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, упродовж 21–22 липня українські військові завдали вогневого ураження по плавзасобах, щоб не допустити їхнього використання в інтересах держави-агресорки та унеможливити їхнє перебування в українських водах. Під удари безпілотників потрапили:

10 суховантажів;

2 буксири;

1 танкер.

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У СБС також підбили підсумки операції «МоЛоЧКа». За період із 6 по 22 липня українські військові уразили 196 російських плавзасобів. Із них 126 були атаковані в Азовському морі, ще 70 – у Чорному.

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Крім того, триває спецоперація «Кримський рубильник off», спрямована на ураження енергетичної інфраструктури окупованих територій. Лише за 21–22 липня українські дрони атакували 13 енерговузлів та електропідстанцій. З цієї кількості 11 об'єктів були уражені в тимчасово окупованому Криму, ще 2 – на інших захоплених Росією територіях.

Загалом від початку операції – з 1 по 22 липня – українські безпілотники завдали ударів уже по 117 енергетичних об'єктах.

Нагадаємо, під час попереднього етапу операції 20 липня українські військові уразили сім російських суден. Тоді ж у СБС повідомляли, що від початку липня під удар потрапили 183 судна так званого тіньового флоту РФ.