Власником компанії, якій належить танкер є Ілля Бугай

Захоплений США нафтовий танкер Marinera належить російській компанії «Буревестмарин», директором і єдиним власником якої є Ілля Бугай, підприємець з тимчасово окупованого Криму. Про це у четвер, 8 січня, повідомила «Новая газета. Европа».

Згідно з даними Глобальної інтегрованої системи судноплавної інформації Міжнародної морської організації, компанія «Буревестмарин» була зареєстрована в Рязані пів року тому. Її власником є Ілля Бугай, який з 2018 року також обіймає посаду гендиректора в компанії «Руснефтехимторг», що займається торгівлею нафтопродуктами.

У 2008 році Бугай закінчив Кримський федеральний університет і зараз проживає в Москві.

Нагадаємо, 7 січня після двотижневого переслідування США захопили в Атлантичному океані пов’язаний із Венесуелою нафтовий танкер Marinera.

Раніше суд США видав ордер на арешт судна за перевезення підсанкційної іранської нафти. Екіпаж танкера зірвав спробу берегової охорони США зупинити судно та висадитися на нього в Карибському морі. Після цього танкер вирушив в Атлантичний океан. Наприкінці грудня на борту танкера намалювали російський прапор, щоб вимагати захисту від Москви. Після цього Росія попросила США припинити переслідування танкера.