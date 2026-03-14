Сергій Іванов заявив, що долучився до ЗСУ

Ведучий ютуб-каналу «Ісландія», 49-річний Сергій Іванов повідомив, що долучився до Збройних сил України. Про це він написав у своєму телеграм-каналі у суботу, 14 березня. Раніше народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що «структури, наближені до влади» забезпечили ведучим «Ісландії» Сергію Іванову та Володимиру Петрову бронювання від мобілізації.

Повідомлення про долучення до Збройних сил України Сергій Іванов пов'язав з Днем добровольця. За його словами, він долучився до української армії на початку року, а у суботу, 14 березня, завершив базову загальновійськову підготовку.

«Так сталося, що саме сьогодні, в День українського добровольця, я завершив БЗВП і надалі воюватиму в одному зі звитяжних підрозділів ЗСУ, до лав якого я долучився на початку року. Тобто моя підтримка ЗСУ з часом трансформувалася у безпосередню участь. Велика честь для мене бути разом і зі всіма цими достойними людьми», – йдеться у повідомленні Сергія Іванова.

Нагадаємо, 12 січня 2026 року народний депутат від партії «Голос» з посиланням на власні джерела повідомив, що співведучі ютуб-каналу «Ісландія» Сергій Іванов та Володимир Петров мають бронювання від мобілізації від «структур, наближених до влади». Зокрема, за словами нардепа, Володимир Петров отримав бронь як фахівець з комунікацій в Національному військовому меморіальному кладовищі. Водночас Сергій Іванов, стверджував Железняк, має бронювання від підрядника «Енергоатому» – ТОВ «Стартрек Індастріс».

Держустанова підтвердила, Володимир Петров дійсно обіймає посаду фахівця з комунікацій. А міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова 16 січня повідомила про початок службового розслідування щодо можливого незаконно бронювання Володимира Петрова. 20 січня НВМК повідомило про звільнення Петрова на підставі його заяви.

Що відомо про Сергія Іванова

Сергій Іванов народився у 26 серпня 1976 року місті Зимогір'я у Луганській області. Його батько у 2006–2007 роках був депутатом Верховної Ради V скликання від «Партії регіонів». У 1998 році закінчив Східноукраїнський університет за спеціальністю «правознавство» й отримав кваліфікацію юриста. З 1998 до 2008 року Іванов працював в органах прокуратури у Луганській області. З січня по вересень 2014 року був редактором інтернет-видання «Східний варіант». У тому ж році переїхав до Києва через окупацію Луганська.

Вже у Києві Сергій Іванов співпрацював з виданнями «Українська правда», «Цензор.НЕТ», «Фокус», «ЛІГА.net» та «1+1». З 2019 року Іванов почав вести авторську програму «Антиподи», що транслювалась на телеканалі «Ісландія» та ютуб-каналі «Ісландія». Телеканал та ютуб-канал мають скандальну репутацію, оскільки на них неодноразово поширювалась російська пропаганда, а також лунала критика військових ЗСУ. Крім того, співведучого каналів Володимира Петрова повʼязують з колишнім президентом-втікачем Віктором Януковичем.

Сергій Іванов та Володимира Петров також неодноразово дозволяли собі негативні висловлювання у бік ведучої Маші Єфросиніної та реперки Альони Савраненко (alyona alyona).