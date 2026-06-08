Загалом компанія продала 177 елітних автівок

Сілезька компанія продавала Росії автомобілі класу люкс, порушуючи санкції ЄС. Предметом угод були автомобілі та мотоцикл на суму понад 19 млн євро. Транспортні засоби потрапляли до Росії через Білорусь. Національна податкова адміністрація Польщі наклала на компанію штраф у 20 мільйонів злотих. Про це повідомив RMF24.

Працівники та службовці Сілезького митно-податкового управління в Катовіце перевірили одну з компаній у Сілезькому воєводстві і встановили, що в період з 1 січня по 23 червня 2023 року компанія продала за межі Європейського Союзу 177 автомобілів та один мотоцикл.

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Як випливає з результатів перевірки, транспортні засоби потрапляли через Білорусь до Росії, де потім були зареєстровані. Загальна вартість проданого таким чином товару становить понад 19 млн євро.

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«Після проведення адміністративного провадження начальник Сілезького митно-податкового управління в Катовіце виніс рішення про накладення на компанію штрафу в розмірі 20 млн злотих. Управління застосувало максимальний розмір штрафу з огляду на масштаби схеми та усвідомлення підприємцем того, що товар зрештою потрапляє до російського клієнта», – повідомили представники Національної податкової адміністрації.

Покараний підприємець порушив заборону, визначену в Регламенті Ради (ЄС) від 31 липня 2014 року щодо обмежувальних заходів у зв’язку з діями Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні. Цей регламент забороняє продаж, постачання, передачу або вивезення товарів розкоші, які не можуть бути поставлені фізичним або юридичним особам у Росії.