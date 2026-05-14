Українець допомагав купувати судна для тіньового флоту Росії

Правоохоронці України та Фінляндії викрили схему купівлі для росіян буксирів, які потім використовував тіньовий флот РФ. Про це у четвер, 14 травня, повідомили СБУ та Офіс генерального прокурора.

За даними слідчих, українець спільно з іноземцями, серед яких були росіяни, купували у європейських компаній судна, які потім передавали Росії. У документах вказувалося, що судна використовуватимуться за межами РФ, однак після виходу з портів вони вимикали навігаційне обладнання та рухалися до визначеної точки у нейтральних водах. Згодом судна перереєстровували, давали їм нові назви та передавали у розпорядження Росії. Таким чином Росія обходила накладені на неї міжнародні санкції.

«Росія використовує зазначені судна для потреб своєї нафтової галузі у межах так званого “тіньового флоту”. СБУ задокументувала, як ділки поставили країні-агресорці буксири, які залучаються для супроводу великотоннажних нафтових танкерів під час заходу в порт», – йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі правоохоронці затримали одного з учасників схеми, який перебував в Україні. Під час обшуків у нього вилучили комп’ютерну техніку та смартфони з доказами оборудки. Також під час слідчих дій вилучили понад 54 тис. доларів та майже 38 тис. євро.

Затриманому оголосили підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 1 квітня Kyiv Independent опублікувало розслідування, у якому вказувалось, що судна російського тіньового флоту використовують супутникові термінали Starlink, що дозволяє обходити міжнародні санкції та продовжувати експорт нафти.