Железняк заявляв, що Володимир Петров отримав бронювання в НВМК

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова у п’ятницю, 16 січня, повідомила про початок службового розслідування після інформації про бронювання від мобілізації у Національному військовому меморіальному кладовищі.

Як стало відомо 15 січня, народні депутати викликали міністерку Наталю Калмикову через заяви про використання Національного військового меморіального кладовища (НВМК) для надання фейкового бронювання. Під час засідання парламенту 16 січня вона розповіла, що Мінветеранів розпочало службове розслідування.

«Що стосується бронювань на НВМК, ми розпочали службове розслідування для того, щоб виявити, якщо є такі факти, недотримання законодавства у сфері бронювання під час мобілізації та воєнного стану», – заявила Калмикова.

Сталося це після заяви депутата Ярослава Железняка про те, що співведучі ютуб-каналу «Ісландія» Володимир Петров та Сергій Іванов отримали бронювання від структур, наближених до влади.

Депутат розповів, що Петров з літа є співробітником НВМК і має відповідне бронювання до 21 січня 2026 року.

«Обізнані джерела кажуть, що Петров працює на повній робочій ставці, він – фахівець відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій. Щобільше, він торік отримав з держбюджету гроші за свою роботу. Невеликі – 70 тисяч гривень, – але достатні, щоб скористатися стовідсотковим бронюванням», – зауважив він.

Железняк 12 січня наголошував, що направить питання щодо працевлаштування Петрова до Мінветеранів, яке відповідає за держустанову.

Тоді ж депутат повідомив, що ще один ведучий «Ісландії» Сергій Іванов також отримав бронювання в липні 2025 року від ТОВ «Стартрек Індастріс» – компанії-підрядника «Енергоатому». Його бронювання діє до червня 2026 року.

Нагадаємо, у серпні 2025 року у Львові затримали посадовця держпідприємства за торгування бронню від мобілізації