За даними ЗМІ, Володимир Петров мав вести на каналі «Рада» авторську програму

Канал «Рада» відсторонив скандального політтехнолога Володимира Петрова від ефіру. Про це повідомив профільний сайт про ЗМІ «Детектор медіа» із посиланням на джерела в апараті Верховної Ради.

Редакційна рада ухвалила відповідне рішення у п'ятницю, 17 грудня, пише «Детектор медіа». Відсторонення повинне почати діяти також вже сьогодні.

Парламентський телеканал «Рада» 15 грудня оновив концепцію мовлення і став інформаційним. В його ефірі з’явилися нові ведучі, щогодинні випуски новин, авторські програми, а також трансляції важливих заходів Офісу президента і Кабінету міністрів. Мовлення в оновленому форматі наразі є тестовим, повноцінним воно має стати 18 січня 2022 року.

Однак фактично одразу телеканал потрапив у скандал. Інші ЗМІ звернули увагу на те, що на парламентському телеканалі будуть працювати колишні ведучі телеканалів проросійського політика Віктора Медведчука – «112 Україна» та ZIK, на які раніше були накладені санкції РНБО. Зокрема, до команди телеканалу «Рада» приєднався одіозний політтехнолог Володимир Петров. За інформацією «Детектора медіа», на каналі «Рада» він мав вести авторську програму чотири рази на тиждень.

Петров (в минулому блогер під ніком Lumpen) відомий низкою скандальних піар-акцій, спрямованих, зокрема, на противників Віктора Януковича і «Партії регіонів». Петрову приписують авторство «педофілгейту», коли у 2009 році трьох нардепів від «Батьківщини» звинувачували у сексуальному насильстві над дітьми. Крім того, команда Петрова взяла участь у справжньому побоїщі на кількатисячній опозиційній акції «Вставай, Україно!». У супроводі ДАІ наданий у розпорядження «люмпенам» броньовик з клоунами всередині та на броні пішов на таран тих, хто вийшов на Софійську площу і прилеглі вулиці проти режиму Януковича. Техніка їхала з боку урядового кварталу. Також Петров відомий тим, що назвав у соцмережах борців за українську мову та україномовних людей «стадом слаборозвинених істот з низькоякісним генофондом».