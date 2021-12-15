У середу, 15 грудня, парламентський телеканал «Рада» оновився і став інформаційним. В його ефірі з’явилися нові ведучі, щогодинні випуски новин, авторські програми, а також трансляції важливих заходів Офісу президента і Кабінету міністрів. Мовлення в оновленому форматі наразі є тестовим, повноцінним воно має стати 18 січня 2022 року.

За інформацією «Української правди», перезапуском каналу займається Олексій Семенов, який запускав канали Віктора Медведчука та «Прямий». Оновлене мовлення стартувало у режимі телемарафону, а токшоу почнуть виробляти пізніше. За неофіційною інформацією, куруватиме продакшн заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

До команди телеканалу «Рада» приєднався одіозний політтехнолог Володимир Петров. За інформацією «Детектора медіа», на каналі «Рада» він вестиме авторську програму чотири рази на тиждень.

Петров (в минулому блогер під ніком Lumpen) відомий низкою скандальних піар-акцій, спрямованих, зокрема, на противників Віктора Януковича і «Партії регіонів». Петрову приписують авторство «педофілгейту», коли у 2009 році трьох нардепів від «Батьківщини» звинувачували у сексуальному насильстві над дітьми. Крім того, команда Петрова взяла участь у справжньому побоїщі на кількатисячній опозиційній акції «Вставай, Україно!». У супроводі ДАІ наданий у розпорядження «люмпенам» броньовик з клоунами всередині та на броні пішов на таран тих, хто вийшов на Софійську площу і прилеглі вулиці проти режиму Януковича. Техніка їхала з боку урядового кварталу. Також Петров відомий тим, що назвав у соцмережах борців за українську мову та україномовних людей «стадом слаборозвинених істот з низькоякісним генофондом».

Окрім Петрова, на оновленій «Раді» працюватиме журналіст і блогер Сергій Іванов. Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що Іванов працює на Офіс Президента України Володимира Зеленського в пулі блогерів, які в соцмережах поширюють інформацію про позитивні тренди його політики, але сам Іванов це спростував.

Також на оновленій «Раді» працюватимуть колишні ведучі телеканалу «112 Україна» Вадим Колодійчук та Анастасія Красницька, колишній ведучий ZIK Назар Довгий, ведучий каналу Live Максим Зборовський, а також Лариса Богданова та Наталія Андрощук.

Крім того, на парламентському телеканалі «Рада» виходитимуть щогодинні випуски новин, пише «Детектор медіа». Студії каналу облаштували в будівлях Верховної Ради та Кабінету міністрів. Телеканал продовжить транслювати засідання парламенту, але тепер в його ефірі також буде трансляція важливих заходів, які організовують Кабінет міністрів та Офіс президента.

Крім того, канал оновив графіку і почав мовити в HD-якості, а уряд цього тижня має додатково виділити на його мовлення 15 млн грн.