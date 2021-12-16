Петро Порошенко назвав оновлення каналу «злочином»

Лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко без запрошення потрапив в прямий ефір оновленого телеканалу «Рада» і заявив, що кошти на діяльність цього ЗМІ були витрачені незаконно. Про це повідомляє LB.ua.

Порошенко прийшов на прямий ефір у той момент, коли там виступав голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. П'ятий президент України заявив, що канал перешкоджає роботі депутатів Ради на другому поверсі парламенту (там встановлені декорації студії телеканалу), а на його фінансування витрачають великі кошти.

«Хочу, щоб всі глядачі каналу "Рада" знали: зараз незаконно витрачені кошти платників податків. На ці кошти не було кошторису у Верховній Раді, ці кошти було витрачено без системи Prozorro». Ці вказівки Офісу президента перешкоджають роботі народних депутатів», – сказав Порошенко.

Політик також відмовився від запрошення ведучої і Гетманцева долучитися до ефіру.

Натомість голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев почав розповідати про повʼязаний з політсилою Порошенка канал «Прямий».

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Ведуча принесла Порошенкові мікрофон, однак він відмовився і вийшов з ефіру.

Пізніше у коментарі журналістам в кулуарах парламенту Петро Порошенко знову звернув увагу, що на парламентському телеканалі працевлаштували працівників раніше закритих каналів Віктора Медведчука, зазначає «Детектор медіа». Він також назвав переформатування парламентського каналу «злочином», який нібито вчиняє влада для «боротьби з опозицією». Порошенко також запевнив, що потрапив до прямого ефіру «Ради» випадково і вибачився за свій емоційний «виступ».

Нагадаємо, що у середу, 15 грудня, парламентський телеканал «Рада» оновився і став інформаційним. В його ефірі з’явилися нові ведучі, щогодинні випуски новин, авторські програми, а також трансляції важливих заходів Офісу президента і Кабінету міністрів. Мовлення в оновленому форматі наразі є тестовим, повноцінним воно має стати 18 січня 2022 року.

Однак фактично одразу телеканал потрапив у скандал. Інші ЗМІ звернули увагу на те, що на парламентському телеканалі будуть працювати колишні ведучі телеканалів проросійського політика Віктора Медведчука – «112 Україна» та ZIK, на які раніше були накладені санкції РНБО.