Перша група звільнених політвʼязнів на білорусько-литовському кордоні

Білоруський диктатор Аляксандр Лукашенко звільнить 250 засуджених у Білорусі політичних вʼязнів в обмін на зняття санкцій з низки ключових підприємств країни. Про це у четвер, 19 березня, повідомила низка білоруських медіа з посиланням на пресслужбу Лукашенка, а також американський спецпредставник Джон Коул.

19 березня до Білорусі прибула американська делегація на чолі зі спецпосланником США Джоном Коулом. Делегати провели зустріч з Лукашенком та запропонували йому звільнити політвʼязнів в обмін на зняття санкцій.

Економічні обмеження знімуть з низки великих білоруських компаній, зокрема:

«Белінвестбанку»,

Банку розвитку Білорусі,

Білоруської калійної компанії,

«Білоруськалію».

Крім того, санкції знімуть з білоруського міністерства фінансів.

Після оголошення про зняття санкцій з боку США Лукашенко помилував 250 політичних вʼязнів, засуджених за звинуваченнями нібито в екстремізмі. У пресслужбі диктатора заявили, що він зробив це «з принципів гуманізму».

«Сьогоднішнє звільнення 250 осіб є значною гуманітарною віхою та свідченням відданості президента (Трампа – ред.) прямій, жорсткій дипломатії. Свобода – наша мета. Ми висловлюємо найглибшу вдячність нашим литовським партнерам за їхню ключову роль у цій місії», – написав в Х Джон Коул.

Серед помилуваних – журналісти Катерина Андрєєва, Дмитро Новожилов та Олег Супрунюк, блогер Едуард Пальчис, правозахисниця Наста Лойка та засуджений до настання повноліття Микита Золатор.

Зазначається, що декого із засуджених вже почали вивозити з Білорусі. Лідерка опозиції Тіхановська повідомила про 15 людей, яких вивезли до Литви.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Білорусь в обмін на зняття американських санкцій зі своєї калійної промисловості передала Україні 114 звільнених політв'язнів. Серед них – громадяни Великої Британії, США, Литви, Латвії, Австралії, Японії та пʼятеро українців.