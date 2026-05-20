Ворог зазнає максимальних втрат на полі бою

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що від початку 2026 року російська армія втратила у війні проти України понад 141,5 тис. військових, із яких більш як 83 тис. – безповоротні. Про це він повідомив на засіданні Ради Україна – НАТО в середу, 20 травня.

Під час заходу Сирський поінформував партнерів про актуальну сиутацію на фронті, потреби Сил оборони та ключові пріоритети у зміцненні українських спроможностей.

«Наголосив, що тактика активної оборони дозволяє виснажувати противника, відновлювати позиції та завдавати ворогу максимальних втрат… Важливу роль у цьому відіграють наші підрозділи безпілотних систем. Уже п’ятий місяць поспіль лише завдяки їхній роботі Росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати», – ідеться в повідомленні.

Він також підкреслив, що Україна значно посилила удари по об’єктах в глибокому тилу ворога завдяки швидкому розгортанню безпілотників типу Middle Strike. За словами головнокомандувача, українські сили досягли «певних успіхів» у придушенні російської протиповітряної оборони на ближніх дистанціях. Це дозволяє ефективніше уражати логістичні вузли, нафтопереробні підприємства та об’єкти оборонно-промислового комплексу РФ.

До слова, у березні Сирський повідомляв, що у 2026 році Росія планує залучити до війська ще близько 409 тис. військових.