З початку 2026 року росіяни втратили на фронті 141 тис. військових
П’ятий місяць поспіль РФ втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати
Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що від початку 2026 року російська армія втратила у війні проти України понад 141,5 тис. військових, із яких більш як 83 тис. – безповоротні. Про це він повідомив на засіданні Ради Україна – НАТО в середу, 20 травня.
Під час заходу Сирський поінформував партнерів про актуальну сиутацію на фронті, потреби Сил оборони та ключові пріоритети у зміцненні українських спроможностей.
«Наголосив, що тактика активної оборони дозволяє виснажувати противника, відновлювати позиції та завдавати ворогу максимальних втрат… Важливу роль у цьому відіграють наші підрозділи безпілотних систем. Уже п’ятий місяць поспіль лише завдяки їхній роботі Росія втрачає більше особового складу, ніж здатна мобілізувати», – ідеться в повідомленні.
Він також підкреслив, що Україна значно посилила удари по об'єктах в глибокому тилу ворога завдяки швидкому розгортанню безпілотників типу Middle Strike. За словами головнокомандувача, українські сили досягли «певних успіхів» у придушенні російської протиповітряної оборони на ближніх дистанціях. Це дозволяє ефективніше уражати логістичні вузли, нафтопереробні підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу РФ.
До слова, у березні Сирський повідомляв, що у 2026 році Росія планує залучити до війська ще близько 409 тис. військових.