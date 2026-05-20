Магазини U420 працювали у Львові, Києві та Дніпрі

Журналісти «Слідство.Інфо» встановили людей, які могли бути причетні до роботи та розвитку мережі збуту наркотиків U420. Про це йдеться у розслідуванні «Вони можуть вбити мене»: українець, на якого оформили наркомережу U420», яке було опубліковане у середу, 20 травня.

Нові подробиці стали відомі після свідчень Володимира Чебана – чоловіка, на якого, за його словами, оформили сайт U420. Саме ці свідчення допомогли журналістам вийти на людей, які могли брати участь у побудові інфраструктури мережі, юридичному супроводі та оформленні банківських рахунків на підставних осіб.

За даними журналістів, кожен із фігурантів виконував окрему роль – від супроводу документів до представництва інтересів мережі у судах. Одним із них є Ігор Ратушний – режисер, продюсер та актор фільму «Точка Року». За словами Володимира Чебана, Ратушний нібито користувався псевдонімом «Похресник» та супроводжував його під час відвідування банків. Також він розповів, що Ратушний організовував поїздки до банківських установ і контролював процес оформлення документів.

«Слідство.Інфо», на фото Ігор Ратушний

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У коментарі журналістам Ігор Ратушний заперечив будь-яку причетність до «U420», але підтвердив, що у нього проводили обшуки. За його словами, правоохоронці вилучили техніку, пояснивши це пошуками наркотиків.

Юридичний супровід мережі, як зазначається у матеріалі, нібито здійснювала київська адвокатка Олеся Серебряник. Згідно з даними юридичної компанії, вона спеціалізується на енергетичному праві.

Журналісти нагадують, що раніше адвокатка від імені Володимира Чебана намагалася через суд оскаржити постанову Кабміну щодо внесення синтетичного канабіноїду ADB-4en-PINACA до переліку заборонених наркотичних речовин. Після публікації попереднього розслідування Чебан розірвав договір із Серебряник. Сама адвокатка ситуацію не коментувала.

«Слідство.Інфо», на фото Олеся Серебряник

Також у розслідуванні згадується колишній адвокат та помічник одного з київських суддів на ім’я Роман. За даними журналістів, саме він міг познайомити Чебана з Олесею Серебряник. У коментарі «Слідству.Інфо» чоловік заперечив причетність до діяльності «U420» та заявив, що не контактував із Володимиром Чебаном чи іншими фігурантами справи.

«Слідство.Інфо», на фото помічник одного з київських суддів на ім’я Роман

Нагадаємо, у квітні поліцейські викрили злочинне угруповання «Хімпром», яке діяло на території України. Одним із напрямків їхньої діяльності став багаторівневий проєкт під назвою U420, однойменні магазини якого працювали у Львові, Києві, Дніпрі та інших великих містах.