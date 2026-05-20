Вершкова паста з молодою капустою. Рецепт дня
Проста, ніжна й дуже комфортна страва для швидкої вечері. Дрібні макарони готуються у бульйоні, завдяки чому страва виходить кремовою та насиченою. Молода капуста стає м’якою, додає легку солодкість і добре поєднується з пармезаном та вершковим маслом. Рецепт від The New York Times Cooking.
Інгредієнти
|Курячий або овочевий бульйон
|550 мл
|Молода капуста
|180 г
|Яйце
|1 шт.
|Пармезан тертий
|50 г
|Дрібні макарони
|100 г
|Вершкове масло
|1 ст. л.
|Лимонна цедра
|1 ч. л.
|Сіль
|за смаком
|Чорний перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Доведіть бульйон до легкого кипіння у середній каструлі.
Крок 2
Тонко нашаткуйте молоду капусту, додайте у бульйон та варіть 3–5 хвилин до м’якості.
Крок 3
Збийте у мисці яйце разом із тертим пармезаном.
Крок 4
Всипте дрібні макарони та варіть 5–6 хвилин, часто помішуючи, поки вони не стануть м’якими. Зніміть каструлю з вогню та додайте вершкове масло.
Крок 5
Влийте кілька ложок гарячого бульйону з макаронами до яєчно-сирної суміші та швидко перемішайте.
Крок 6
Повторіть це ще 2 рази, після чого перелийте суміш назад у каструлю.
Крок 7
Додайте лимонну цедру, посоліть і поперчіть за смаком.
Крок 8
Розлийте страву по тарілках та подавайте гарячою.