Проста, ніжна й дуже комфортна страва для швидкої вечері. Дрібні макарони готуються у бульйоні, завдяки чому страва виходить кремовою та насиченою. Молода капуста стає м’якою, додає легку солодкість і добре поєднується з пармезаном та вершковим маслом. Рецепт від The New York Times Cooking.

Інгредієнти Курячий або овочевий бульйон 550 мл Молода капуста 180 г Яйце 1 шт. Пармезан тертий 50 г Дрібні макарони 100 г Вершкове масло 1 ст. л. Лимонна цедра 1 ч. л. Сіль за смаком Чорний перець за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Доведіть бульйон до легкого кипіння у середній каструлі. Крок 2 Тонко нашаткуйте молоду капусту, додайте у бульйон та варіть 3–5 хвилин до м'якості. Крок 3 Збийте у мисці яйце разом із тертим пармезаном. Крок 4 Всипте дрібні макарони та варіть 5–6 хвилин, часто помішуючи, поки вони не стануть м'якими. Зніміть каструлю з вогню та додайте вершкове масло. Крок 5 Влийте кілька ложок гарячого бульйону з макаронами до яєчно-сирної суміші та швидко перемішайте. Крок 6 Повторіть це ще 2 рази, після чого перелийте суміш назад у каструлю. Крок 7 Додайте лимонну цедру, посоліть і поперчіть за смаком. Крок 8 Розлийте страву по тарілках та подавайте гарячою.