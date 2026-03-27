Мафіни зі шпинатом і фетою – смачна солона випічка з легким середземноморським настроєм. Вони виходять ніжними, вологими всередині та з насиченим сирним смаком. Такий варіант добре підходить для сніданку, перекусу або як доповнення до основних страв. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти борошно пшеничне 350 г шпинат 300 г фета 150 г пармезан тертий 20 г масло вершкове 100 г молоко 300 мл яйця курячі 1 шт. зелена цибуля 2 шт. сіль 1/2 ч. л. перець чорний мелений за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Помийте шпинат, добре обсушіть і дрібно наріжте, за потреби відтисніть зайву вологу. Крок 2 Розтопіть вершкове масло на слабкому вогні або в мікрохвильовці та трохи остудіть. Крок 3 Змішайте у великій мисці борошно, шпинат, подрібнену фету і тертий пармезан. Крок 4 Додайте молоко, яйце, розтоплене масло і дрібно нарізану зелену цибулю. Крок 5 Перемішайте до густої однорідної маси без грудочок. Крок 6 Підготуйте форму для мафінів, за потреби змастіть її або використайте паперові формочки. Крок 7 Розкладіть тісто у форми, заповнюючи їх приблизно на дві третини. Крок 8 Розігрійте духовку до 200 °C. Випікайте мафіни 20–25 хвилин до рум’яної скоринки.

Перевірте готовність дерев’яною шпажкою.