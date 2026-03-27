Мафіни зі шпинатом і фетою. Рецепт дня
Мафіни зі шпинатом і фетою – смачна солона випічка з легким середземноморським настроєм. Вони виходять ніжними, вологими всередині та з насиченим сирним смаком. Такий варіант добре підходить для сніданку, перекусу або як доповнення до основних страв. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|борошно пшеничне
|350 г
|шпинат
|300 г
|фета
|150 г
|пармезан тертий
|20 г
|масло вершкове
|100 г
|молоко
|300 мл
|яйця курячі
|1 шт.
|зелена цибуля
|2 шт.
|сіль
|1/2 ч. л.
|перець чорний мелений
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте шпинат, добре обсушіть і дрібно наріжте, за потреби відтисніть зайву вологу.
Крок 2
Розтопіть вершкове масло на слабкому вогні або в мікрохвильовці та трохи остудіть.
Крок 3
Змішайте у великій мисці борошно, шпинат, подрібнену фету і тертий пармезан.
Крок 4
Додайте молоко, яйце, розтоплене масло і дрібно нарізану зелену цибулю.
Крок 5
Перемішайте до густої однорідної маси без грудочок.
Крок 6
Підготуйте форму для мафінів, за потреби змастіть її або використайте паперові формочки.
Крок 7
Розкладіть тісто у форми, заповнюючи їх приблизно на дві третини.
Крок 8
Розігрійте духовку до 200 °C. Випікайте мафіни 20–25 хвилин до рум’яної скоринки.
Перевірте готовність дерев’яною шпажкою.