Чизбургер у листковому тісті – це проста і смачна альтернатива класичному бургеру без булочки. Завдяки запіканню в духовці страва виходить соковитою всередині та хрусткою зовні. Важливо добре обсмажити фарш і ретельно защипнути тісто, щоб начинка залишилася всередині. Рецепт від Diana_ovinnikova.

Інгредієнти

листкове тісто дріжджове 500 г м’ясний фарш 300 г сир чедер 150 г сир твердий 100 г сіль за смаком чорний перець за смаком майонез 2 ст. л. кетчуп 2 ст. л. гірчиця 1 ч. л. огірок маринований 1 шт. цибуля червона 0,5 шт. томат 1 шт. яйце куряче 1 шт. кунжут білий 10 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Розкачайте тісто і розріжте його на рівні квадрати.

Крок 2 Обсмажте фарш на сковороді до повного випаровування рідини, посоліть і поперчіть, після чого додайте чедер і твердий сир та накрийте, щоб сир розплавився.

Крок 3 Змішайте майонез, кетчуп і гірчицю, додайте дрібно нарізані огірок і цибулю та добре перемішайте.

Крок 4 Викладіть на кожен шматок тіста фарш, додайте соус і скибки томата.

Крок 5 Ретельно защипніть краї тіста, сформуйте конверти та переверніть їх швом донизу.