Чизбургер у листковому тісті. Рецепт дня
Чизбургер у листковому тісті – це проста і смачна альтернатива класичному бургеру без булочки. Завдяки запіканню в духовці страва виходить соковитою всередині та хрусткою зовні. Важливо добре обсмажити фарш і ретельно защипнути тісто, щоб начинка залишилася всередині. Рецепт від Diana_ovinnikova.
Інгредієнти
|листкове тісто дріжджове
|500 г
|м’ясний фарш
|300 г
|сир чедер
|150 г
|сир твердий
|100 г
|сіль
|за смаком
|чорний перець
|за смаком
|майонез
|2 ст. л.
|кетчуп
|2 ст. л.
|гірчиця
|1 ч. л.
|огірок маринований
|1 шт.
|цибуля червона
|0,5 шт.
|томат
|1 шт.
|яйце куряче
|1 шт.
|кунжут білий
|10 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Розкачайте тісто і розріжте його на рівні квадрати.
Крок 2
Обсмажте фарш на сковороді до повного випаровування рідини, посоліть і поперчіть, після чого додайте чедер і твердий сир та накрийте, щоб сир розплавився.
Крок 3
Змішайте майонез, кетчуп і гірчицю, додайте дрібно нарізані огірок і цибулю та добре перемішайте.
Крок 4
Викладіть на кожен шматок тіста фарш, додайте соус і скибки томата.
Крок 5
Ретельно защипніть краї тіста, сформуйте конверти та переверніть їх швом донизу.
Крок 6
Змастіть вироби яйцем, посипте кунжутом і випікайте при 180°C 15–20 хвилин до рум’яної скоринки.