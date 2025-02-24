Соковитий смеш-бургер з домашнім соусом – ідеальний вибір для любителів смачної та незвичної їжі. Особливість приготування такого бургера полягає у смаженні котлети: маленьку кульку дуже холодної яловичини розплющують на гарячій сковороді. Швидке обсмажування створює хрустку скоринку, а всередині залишається соковитість та багатий смак.

Інгредієнти:

соус для фаршу:

масло вершкове 73% – 4 ст. л.;

вустерський соус – 1 ст. л.;

соус рибний – 1/2 ст. л.;

копчена паприка – 1 ч. л.;

бургер:

яловичий фарш – 450 г;

булочка бріош – 2 шт.;

сир твердий – 100 г;

цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.;

огірок – 1 шт.;

зелений салат, пучок за смаком;

секретний соус:

майонез 72% – 1/2 скл.;

кетчуп – 2 ст. л.;

хрін білий, маринований – 1 ч. л.;

вустерський соус – 1 ч. л.;

шрірача – 1/2 ч. л.;

паприка мелена – 1/2 ч. л.;

зубки часнику – 1 шт.

Спосіб приготування:

Змішайте соус для фаршу у маленькій мисці. У більшу миску покладіть яловичий фарш і полийте готовим соусом. Перемішайте руками, щоб соус добре розподілився по м’ясу, пише Shuba.

Сформуйте 4 кульки. Поставте їх в холодильник на 20-30 хвилин, поки приготуєте все інше. Ви навіть можете поставити їх в морозильну камеру на кілька хвилин, щоб вони були досить холодними і масляна суміш не відразу розтанула, коли ви почнете їх готувати.

Змастіть булочки маслом і підсмажте їх на сковороді або решітці до золотистого кольору. Приготуйте начинку та секретний соус. Відріжте невеликий шматочок пергаментного паперу, який будете класти поверх гамбургерів, щоб уникнути прилипання.

Розігрійте чавунну або пласку сковороду, поки вона не стане дуже гарячою, покладіть кілька котлет для гамбургерів на гарячу поверхню. Посипте їх великою дрібкою солі та дайте їм просмажитися приблизно 20 секунд.

Покладіть пергаментний папір на кожну котлету, і використовуючи важкий плаский інструмент, притисніть донизу настільки, наскільки це можливо, одним швидким рухом. Вони будуть надзвичайно шипіти та бризкати. Готуйте кілька хвилин, а потім відразу переверніть і зверху посипте сиром. Почекайте 1-2 хвилини, щоб сир розплавився і тильна сторона максимально підрум’янилася.