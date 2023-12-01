«Кримінальне чтиво» Квентіна Тарантіно постійно перебуває в першій п'ятірці списку 250-ти найкращих фільмів на сайті IMDb. Картина вважається важливою віхою в історії кінематографа, що дала відчутний імпульс розвитку незалежного американського кіно. Тож не дивно, що у 1994 році фільм отримав «Золоту пальмову гілку» Канн. Окрім інших чеснот фільм також відомий геніальним танцем Мії (Ума Турман) та Вінсента (Джон Траволта) в ресторані, де Міа замовляє гамбургер та молочний коктейль.

Інгредієнти:

Для булочек:

тепле молоко 1 скл (у склянці – 250 мл)

борошно 2,5 скл,

сухі дріжджі 1 ч.л.

цукор 1,5 ст. л.

сіль 2 ч. л.

олія 1 ст. л.

яйце 1 шт.

1 яйце для змащування та кунжут.

Для котлет:

яловичина або телятина (можна в ривних пропорціях взяти свинину та яловичину) 400 гр

цибуля 1 шт.

яйце 1 шт.

сіль, перець за смаком

Додатково (за бажанням):

Листя салату, помідор, свіжий або маринований огірок, майонез, гірчиця, кетчуп, твердий сир.

Ума Турман у ролі Мії та її гамбургер (кадр з фільму)

Борошно з сіллю просіяти в глибоку миску, додати дріжджі, цукор, олію, вбити яйце, налити молоко і замішати тісто. Поставити тісто у тепле місце.

Тим часом приготувати котлети: м'ясо пропустити через м'ясорубку з цибулею, отриманий фарш посилити та поперчити, ретельно перемішати та сформувати пласки котлети, які потрибно обсмажити з двох сторін на олії (або на грилі).

Після того як тісто збільшиться в об’ємі сформувати з нього булочки, викласти на деко, застелене пергаментом, дати їм ще раз підійти. Змастити яйцем та посипати кунжутом. Випікати в нагрітій до 200° духовці приблизно хвилин 20.

Готові булочки розрізати навпіл, нижню частину кожної з них змащують майонезом, накрити листком салату, поласти котлету, скибочка помідора, огірка, полити кетчупом або гірчицею та накрити верхньою половинкою булочки. Можна ще покласти сир.

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