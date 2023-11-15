Бьоф бургіньйон (яловичина по-бургундски) – дуже популярна страва французької кухні. Цікаво, що фільм «Джулі та Джулія» привернув до цієї страви велику увагу шанувальників і кулінарії, і доброго кіно. Адже саме бьофбургіньйон стала однією із найважливіших страв у книзі Джулії Чайлд «Опановуючи мистецтво французької кухні». Канонічного рецепту немає, проте спробуємо максимально наблизитись до того, як таке м’ясо смакує у Франції. Страва дуже добре зберігається та навіть стає смачнішою на наступний день. Тож можна приготувати відразу багато.

Інгредієнти:

нежирна яловичина 1,5-2 кг

шпондер 200 г

морква 2 шт.

цибуля 3 шт.

червоне сухе вино 1 пляшка (750 мл)

яловичий бульйон 500 мл

помідори у власному соці 3 ст. л.

борошно 4 ст. л.

петрушка 2-3 гілочки

часник 3-5 зубчиків

чебрець 2-3 гілочки

лавровий лист 1 шт.

олія 2 ст. л.

масло 1-2 ст. л.

сіль, перець за смаком

Шпондер нарізти шматочками. Розігріти казанок, дати 2 ст. л. олії та шматочокмасла. Витопити жир зі шпондера хвилин п'ять, викласти на тарілку. Яловичину помити, обсушити паперовим рушником та нарізати шматочками. Знову нагріти жир та підсмажити на ньому м'ясо, поки не підрум'яниться з усіх боків, відкласти до шпондера. Моркву помити, почистити, нарізати невеликими брусочками або півкільцями, почистити півкільцями цибулю. Обсмажити у жирі. Викладасти окремо на тарілку.

Повертати м'ясо та шпондер у казанок, додати сіль, перець та перемішати. Потім присипати борошном та перемішати. Залити червоним вином, потім долити бульйон так, щоб м'ясо було трохи вкрите рідиною. Додати помідори, розчавлений ножем часник, чебрець, петрушку (можна замінити улюбленими травами), лавровий лист, моркву, цибулю та шпондер. Доводимо вміст до кипіння, закрити покришкою та тушкувати на повільному вогні близько трьох годин (залежить від м’яса, воно має стати м’яким).

Це той випадок, коли страва ідеально пасує для мультиварки. Спочатку усе потрібно обсмажити на режимі «Смаження» або «Випічка», потім тушкувати. Якщо мультиварка має функцію скороварки, то на приготування знадобиться година.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»