Фільм «Джулі та Джулія» – чудова історія для осіннього вечора та для того, аби відволіктись від реальності та поринути у світ французької кухні. До фільму ідеально пасує яловичина по-бургундські, яку можна приготувати перед показом за цим рецептом.

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«Джулі та Джулія»

Julie&Julia, США, 2009

Жанр: біографічна драмедія

Чому варто подивитись? Прекрасна роль Меріл Стріп та «смачні» й теплі кадри.

Кому має сподобатись? Шанувальникам байопіків, кулінарного кіно та тим, хто вважає, що добрий фільм може зігріти осінній вечір.

Кому має не сподобатись? Тим, хто любить фаст-фуд і вважає французьку кухню кулінарним збоченням, а також тим, хто не любить «миле кіно».

Джулія Чайлд (Меріл Стріп), дружина американського дипломата (Стенлі Туччі), нудьгує в післявоєнному Парижі. Вона намагається знайти собі справу до душі й у підсумку розуміє: понад усе на світі вона любить їсти. Джулія записується на кулнірні курси і, долаючи зарозумілість французів та інші дрібніші труднощі, досягає вершин кулінарного мистецтва.

Вона навіть видає першу англомовну кулінарну книгу про французьку кухню, яка стала бестселером, а сама Джулія Чайлд стала зіркою, яка навчила американців смачно їсти. Паралельно розвивається інша історія: Джулі Пауелл (Емі Адамс), мешканка Нью-Йорка, відповідає на дзвінки людей, яким потрібна допомога після подій 11 вересня. Вона намагалася стати письменницею, але тепер єдиною віддушеною для неї залишилася кулінарія. Вирішивши хоч раз у житті довести щось до кінця, Джулі вирішує за рік приготувати всі 524 рецепта з книги Джулії Чайлд й описати процес у блозі. Тож вона також пише книгу й теж стає знаменитою.

Саме книга Джулі «Джулі і Джулія: 365 днів, 524 рецепта та кухня в крихітній квартирці», а також мемуари Чайлд «Моє життя у Франції» стали літературною основою чергової зворушливої та оптимістичною історії Нори Ефрон (відома, зокрема, за фільмом «Ті, що не сплять у Сіетлі»).