Мультфільм 2015 року «Думками навиворіт» отримає продовження. Емоції в голові дівчинки Райлі переживають разом із нею пубертатний період. До них приєднується Тривога (актуально ж), що призводить до нових пригод. Реліз – 14 червня 2024 року.

А поки можна провести з дітьми чудовий вечір за переглядом першої, уже культової, частини.

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«Думками навиворіт»

Inside Out, США, 2015

Жанр: анімаційний фільм

Чому варто подивитись? Один із найкращих анімаційних фільмів останнього часу.

Кому має сподобатись? Практично всім.

Кому має не сподобатись? Важко уявити собі таких.

Мультфільм стадії Pixar Animation спільно з Walt Disney «Думками навиворіт» свого часу зібрав чимало нагород, зокрема «Оскар».

Головна героїня мультфільму – дівчинка на ім'я Райлі Андерсон. Як і всі дівчатка, вона вміє веселитися і радіти, а іноді сумувати чи боятися чогось. Причина цього – крихітні істоти, що живуть у штаб-квартирі формування емоцій – її голові. Радість – найголовніша з емоцій, але їй увесь час заважають Гнів, Відраза, Страх і Сум. Що б не відбувалося навколо, вони починають радитися між собою і, в залежності від того, хто з них переможе, Райлі або радіє, або засмучується.

Мультфільм «Думками навиворіт» заснований на оригінальній ідеї оскароносного Піта Доктера («Валлі», «Історія іграшок», «Корпорація монстрів», «Вгору»). Доктер почав працювати над фільмом в 2011 році і зізнався, що історія одна з найбільш складних з тих, з якими йому доводилося мати справу.

Світова прем’єра цієї чудової роботи відбуалсь у позаконкурсній програмі 68-го Каннського кінофестивалю.