«Острів проклятих»: фільм на вечір
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Поки «Вбивці квіткової повні» готуються до оскарівських номінацій, варто передивитись найкращі роботи МАртіна Скорсезе. «Острів проклятих» – четверта та одна з найуспішніших спільних робіт Скорсезе та Ді Капріо.
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«Острів проклятих»
Shutter Island, США, 2009
Жанр: психологічний трилер
Чому варто подивитись? Один з найкращих фільмів Скорсезе та Ді Капріо, закручений сюжет та несподіваний фінал.
Кому має сподобатись? Шанувальникам похмурих трилерів та загадкових подій.
Кому має не сподобатись? Тим, хто любить світле та радісне кіно.
Своїм трилером «Острів проклятих» Мартін Скорсезе заварив таку кашу, що розхльобували її глядачі із великими проблемами. Історія, що починається динамічно та захоплююче згодом розчиняється у галюцінаціях, сновидіннях, спогадах головного героя, якого зіграв, звичайно, Леонардо Ді Капріо, з яким Скорсезе рідко не розлучається. Партнерами Ді Капріо стали Марк Руффало, Мішель Вільямс та неймовірний сер Бен Кінгслі. у Берліні ажіотаж.