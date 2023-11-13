Поки «Вбивці квіткової повні» готуються до оскарівських номінацій, варто передивитись найкращі роботи МАртіна Скорсезе. «Острів проклятих» – четверта та одна з найуспішніших спільних робіт Скорсезе та Ді Капріо.

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«Острів проклятих»

Shutter Island, США, 2009

Жанр: психологічний трилер

Чому варто подивитись? Один з найкращих фільмів Скорсезе та Ді Капріо, закручений сюжет та несподіваний фінал.

Кому має сподобатись? Шанувальникам похмурих трилерів та загадкових подій.

Кому має не сподобатись? Тим, хто любить світле та радісне кіно.

Своїм трилером «Острів проклятих» Мартін Скорсезе заварив таку кашу, що розхльобували її глядачі із великими проблемами. Історія, що починається динамічно та захоплююче згодом розчиняється у галюцінаціях, сновидіннях, спогадах головного героя, якого зіграв, звичайно, Леонардо Ді Капріо, з яким Скорсезе рідко не розлучається. Партнерами Ді Капріо стали Марк Руффало, Мішель Вільямс та неймовірний сер Бен Кінгслі. у Берліні ажіотаж.

Новий фільм Мартіна Скорсезе «Острів проклятих» був його першою картиною після «Мису страху» 1991 року, зробленою в жанрі трилера. Цей ретронуар, дія якого відбувається в 1954-му, знятий за бестселером Денніса Лігейна. За його ж романами були зняті «Містична ріка» Клінта Іствуда й «Прощавай, дитинко, прощавай» Бена Аффлека.

Двоє федеральних маршалів (Тедді та Чак) прибувають на маленький самотній острів, де знаходиться закрита психіатрична лікарня, а фактично це в'язниця. Вони повинні розслідувати зникнення якоїсь пацієнтки. Утім, по ходу справи ми довідаємося, що Тедді привели на острів й інші мотиви.

Він хоче дізнатися правду про іншого пацієнта, що, як він уважає, завдав істотної шкоди його життю. Разом із героєм Ді Капріо ми занурюємося у світ божевільні, у його власний божевільний світ, щоб лише в самому кінці зрозуміти: все, за чим ми спостерігали протягом двох годин насправді існує лише...

Розкривати, зрештою, сюжет трилера не варто. Він є не останьою складовою його кінематографчної привабливості.