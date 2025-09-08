Бургер з курячих вафель – це незвичний варіант бургера, у якому замість булочки використовуються вафлі з курячого фаршу. Страва виходить менш калорійною, але поживною, добре поєднується з овочами та соусами, а готується швидко у вафельниці. Рецепт від Сhristophbien.

Інгредієнти:

курячий фарш – 500 г;

500 г; курячі яйця – 2 шт.;

2 шт.; сир твердий – 20 г;

20 г; сіль за смаком;

за смаком; перець чорний, мелений за смаком;

за смаком; томати – 0,5 шт.;

0,5 шт.; майонез – 2 ч. л.;

2 ч. л.; листя салату – 10 г;

10 г; огірки мариновані – 1 шт.

Спосіб приготування:

Змішайте курячий фарш з яйцем, тертим сиром, сіллю та перцем. Перемішайте до однорідної маси, вона має бути щільною, щоб добре тримала форму. Розігрійте вафельницю, злегка змастіть її олією й викладайте фарш порціями. Готуйте 5-7 хвилин, поки вафлі не стануть рум’яними й добре пропеченими.

Поки вафлі готуються, підготуйте овочі: наріжте томати кружальцями, огірок – тонкими слайсами, промийте й просушіть листя салату. Коли вафлі готові, на одну з них викладіть улюблений соус (наприклад, песто чи грецький йогурт), додайте салат, томати та огірки. Накрийте другою вафлею. Подавайте одразу, поки вафлі ще теплі й хрусткі.