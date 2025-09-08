Закуска з курячих вафель. Рецепт дня0
Бургер з курячих вафель – це незвичний варіант бургера, у якому замість булочки використовуються вафлі з курячого фаршу. Страва виходить менш калорійною, але поживною, добре поєднується з овочами та соусами, а готується швидко у вафельниці. Рецепт від Сhristophbien.
Інгредієнти:
- 500 г;
- 2 шт.;
- 20 г;
- за смаком;
- за смаком;
- 0,5 шт.;
- 2 ч. л.;
- 10 г;
- 1 шт.
Спосіб приготування:
Змішайте курячий фарш з яйцем, тертим сиром, сіллю та перцем. Перемішайте до однорідної маси, вона має бути щільною, щоб добре тримала форму. Розігрійте вафельницю, злегка змастіть її олією й викладайте фарш порціями. Готуйте 5-7 хвилин, поки вафлі не стануть рум’яними й добре пропеченими.
Поки вафлі готуються, підготуйте овочі: наріжте томати кружальцями, огірок – тонкими слайсами, промийте й просушіть листя салату. Коли вафлі готові, на одну з них викладіть улюблений соус (наприклад, песто чи грецький йогурт), додайте салат, томати та огірки. Накрийте другою вафлею. Подавайте одразу, поки вафлі ще теплі й хрусткі.