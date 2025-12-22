Це звучить нетипово, але насправді цей спосіб допомагає досягти кращого результату та уникнути типових проблем, що виникають під час обсмажування продуктів

Багато досвідчених кулінарів мають власні «секрети кухні», які значно полегшують приготування улюблених страв. І один із таких трюків – змащувати сковорідку оцтом перед смаженням. Це звучить нетипово, але насправді цей спосіб допомагає досягти кращого результату та уникнути типових проблем, що виникають під час обсмажування продуктів. ТСН розповідає, чому цей методі працює.

Як працює оцет на сковорідці?

Перед смаженням м’яса, котлет або інших жирних продуктів, сковорідку радять злегка протерти оцтом. Це не вплине на смак страви, але помітно змінить сам процес приготування – завдяки оцту буде менше бризок жиру, м’ясо не пересихатиме, а аромат страви стане насиченішим, без сторонніх запахів. Оцет створює тонкий захисний шар, який зменшує активне розбризкування жиру під час нагрівання. До того ж, після використання цього способу на поверхні сковорідки залишатиметься значно менше пригорілого жиру.

Як застосувати цей спосіб:

Добре розігрійте суху сковорідку. Змочіть паперовий рушник невеликою кількістю яблучного оцту. Обережно протріть внутрішню поверхню посуду. Додайте олію та починайте смаження.

Якщо у вас немає яблучного оцту, можете використати звичайний столовий.