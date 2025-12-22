Ароматна дріжджова випічка з багатою начинкою з маку, горіхів і сухофруктів. Завдяки провареному в молоці маку рулет виходить ніжним і соковитим. Найкраще смакує після повного охолодження, а наступного дня стає ще смачнішим. Рецепт від Іra.ipelekh.

Інгредієнти

Для тіста: Молоко 200 мл Яйце куряче 1 шт. Цукор 50 г Дріжджі сухі 7 г Масло вершкове 60 г Борошно пшеничне 320 г Для начинки: Мак 120 г Молоко 120 мл Родзинки 80 г Цукор 50 г Волоські горіхи 80 г Манго сушене 80 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Розчиніть дріжджі в теплому молоці, додайте частину цукру й борошна, перемішайте та залиште до утворення пінної опари.

Крок 2 Додайте яйце, збите з цукром, і решту борошна, замісіть тісто. Вмішайте м’яке вершкове масло та вимішуйте до гладкості. Накрийте тісто і залиште в теплому місці, поки воно не збільшиться вдвічі.

Крок 3 Залийте родзинки окропом і залиште набухати. Проваріть мак із молоком на слабкому вогні, доки він не вбере всю рідину, зніміть з вогню та остудіть.

Крок 4 Додайте цукор, родзинки, подрібнені горіхи й дрібно нарізане манго, перемішайте.