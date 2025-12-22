Святковий завиванець із маком, горіхами та сухофруктами0
Ароматна дріжджова випічка з багатою начинкою з маку, горіхів і сухофруктів. Завдяки провареному в молоці маку рулет виходить ніжним і соковитим. Найкраще смакує після повного охолодження, а наступного дня стає ще смачнішим. Рецепт від Іra.ipelekh.
Інгредієнти
|Для тіста:
|Молоко
|200 мл
|Яйце куряче
|1 шт.
|Цукор
|50 г
|Дріжджі сухі
|7 г
|Масло вершкове
|60 г
|Борошно пшеничне
|320 г
|Для начинки:
|Мак
|120 г
|Молоко
|120 мл
|Родзинки
|80 г
|Цукор
|50 г
|Волоські горіхи
|80 г
|Манго сушене
|80 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Розчиніть дріжджі в теплому молоці, додайте частину цукру й борошна, перемішайте та залиште до утворення пінної опари.
Крок 2
Додайте яйце, збите з цукром, і решту борошна, замісіть тісто. Вмішайте м’яке вершкове масло та вимішуйте до гладкості. Накрийте тісто і залиште в теплому місці, поки воно не збільшиться вдвічі.
Крок 3
Залийте родзинки окропом і залиште набухати. Проваріть мак із молоком на слабкому вогні, доки він не вбере всю рідину, зніміть з вогню та остудіть.
Крок 4
Додайте цукор, родзинки, подрібнені горіхи й дрібно нарізане манго, перемішайте.
Крок 5
Розкачайте тісто в прямокутник, рівномірно викладіть начинку, відступаючи від країв. Щільно скрутіть рулет і перекладіть на деко. Дайте підійти, змастіть збитим яйцем і випікайте до рум’яної скоринки.