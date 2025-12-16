Пісні різдвяні пампухи з вишнями та маком. Рецепт дня0
Рецепт пісних дріжджових пампушок із двома начинками – вишневою та маковою. Пампушки виходять м’які, ароматні й довго залишаються свіжими. З цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 25 невеликих пампухів. Рецепт від Аnnasimiachko.
Інгредієнти
|Для тіста:
|Вода
|250 мл
|Цукор
|60 г
|Ванільний цукор
|1 пакетик
|Сіль
|дрібка
|Цедра апельсина (або лимона, чи мікс)
|Коньяк/бренді/віскі
|30-40 мл
|Соняшникова олія
|50 мл + додатково для змащування
|Свіжі дріжджі
|25 г
|Пшеничне борошно
|приблизно 540 г
|Для вишневої начинки:
|Вишні (заморожені)
|300 г
|Цукор
|3 ст. л.
|Крохмаль
|1½ ч. л.
|Для макової начинки:
|Готова макова начинка
|приблизно 1 ч. л. на одну пампушку
|Додатково:
|Соняшникова олія
|для смаження
|Цукрова пудра або цукор
|для оздоблення
Спосіб приготування:
Крок 1
У теплій воді розчинити дріжджі, цукор, ванільний цукор і сіль. Додати цедру, алкоголь та рослинну олію.
Крок 2
Поступово всипати борошно та замісити тісто. У комбайні 7-10 хвилин. Вручну – до еластичності, поки не перестане липнути до рук. За бажанням зробити автоліз: змішати рідину з борошном і залишити на 10-15 хвилин, після чого вимішувати.
Крок 3
Миску змастити олією, викласти тісто, накрити. Витримати 10-12 годин у холодильнику або 1,5-2 години при кімнатній температурі.
Крок 4
Для вишневої начинки:
Вишні з цукром проварити до виділення соку.
Сік злити, змішати з крохмалем.
Повернути суміш у сотейник і заварити до загущення.
Повністю остудити перед використанням.
Крок 5
Формування пампушок. Тісто поділити на кульки вагою приблизно 35 г. Кожну кульку розплющити, викласти начинку: 1 ч. л. макової або 2-3 вишні з загущеним соусом. Краї ретельно защипнути. Викласти пампушки на окремі квадратики пергаменту. Накрити й залишити підходити на 40-60 хвилин.
Крок 6
Розігріти достатню кількість олії на повільному або середньому вогні. Смажити пампушки 2-3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору.
Готові пампухи викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію.
Крок 7
Посипати цукровою пудрою або обваляти в цукрі.