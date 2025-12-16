Рецепт пісних дріжджових пампушок із двома начинками – вишневою та маковою. Пампушки виходять м’які, ароматні й довго залишаються свіжими. З цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 25 невеликих пампухів. Рецепт від Аnnasimiachko.

Інгредієнти

Для тіста: Вода 250 мл Цукор 60 г Ванільний цукор 1 пакетик Сіль дрібка Цедра апельсина (або лимона, чи мікс) Коньяк/бренді/віскі 30-40 мл Соняшникова олія 50 мл + додатково для змащування Свіжі дріжджі 25 г Пшеничне борошно приблизно 540 г Для вишневої начинки: Вишні (заморожені) 300 г Цукор 3 ст. л. Крохмаль 1½ ч. л. Для макової начинки: Готова макова начинка приблизно 1 ч. л. на одну пампушку Додатково: Соняшникова олія для смаження Цукрова пудра або цукор для оздоблення

Спосіб приготування:

Крок 1 У теплій воді розчинити дріжджі, цукор, ванільний цукор і сіль. Додати цедру, алкоголь та рослинну олію.

Крок 2 Поступово всипати борошно та замісити тісто. У комбайні 7-10 хвилин. Вручну – до еластичності, поки не перестане липнути до рук. За бажанням зробити автоліз: змішати рідину з борошном і залишити на 10-15 хвилин, після чого вимішувати.

Крок 3 Миску змастити олією, викласти тісто, накрити. Витримати 10-12 годин у холодильнику або 1,5-2 години при кімнатній температурі.

Крок 4 Для вишневої начинки: Вишні з цукром проварити до виділення соку. Сік злити, змішати з крохмалем. Повернути суміш у сотейник і заварити до загущення. Повністю остудити перед використанням.

Крок 5 Формування пампушок. Тісто поділити на кульки вагою приблизно 35 г. Кожну кульку розплющити, викласти начинку: 1 ч. л. макової або 2-3 вишні з загущеним соусом. Краї ретельно защипнути. Викласти пампушки на окремі квадратики пергаменту. Накрити й залишити підходити на 40-60 хвилин.

Крок 6 Розігріти достатню кількість олії на повільному або середньому вогні. Смажити пампушки 2-3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору. Готові пампухи викласти на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію.