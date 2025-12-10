Традиційний капусняк зі пшоном. Пісний варіант без м'яса0
Традиційний капусняк готують із квашеною капустою та правильно підібраною крупою. І саме варіант із пшоном багато кулінарів вважають класичним. Існує чимало різновидів цієї страви: її варять і зі свіжою, і зі квашеною капустою, але незмінним залишається одне – додавання крупи. Рецепт пісного варіанту страви від Shuba.
Інгредієнти
|Цибуля жовта ріпчаста
|1 шт.
|Морква
|2 шт.
|Часник
|3 зубчики
|Картопля
|4 шт.
|Паста томатна
|1 ст. л.
|Квашена капуста
|250 г
|Пшоно
|250 г
|Лавровий лист
|2 шт.
|Олія
|3 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Усі овочі наріжте, часник подрібніть. Капусту промийте.
Крок 2
Пшоно промийте кілька разів, потім залийте гарячою водою на пів години. Поставте воду з картоплею на вогонь.
Крок 3
Обсмажте цибулю, моркву й часник до м'якості. Додайте томатну пасту, сіль і перець, а також квашену капусту. Тушкуйте на середньому вогні 7-10 хвилин.
Крок 4
Додайте тушковані овочі в каструлю, туди ж лаврове листя, сіль і перець, дрібку цукру за потреби. Після закипання додайте пшоно.
Крок 5
Варіть на середньому вогні 15-20 хвилин до готовності пшона.