Традиційний капусняк готують із квашеною капустою та правильно підібраною крупою. І саме варіант із пшоном багато кулінарів вважають класичним. Існує чимало різновидів цієї страви: її варять і зі свіжою, і зі квашеною капустою, але незмінним залишається одне – додавання крупи. Рецепт пісного варіанту страви від Shuba.

Інгредієнти Цибуля жовта ріпчаста 1 шт. Морква 2 шт. Часник 3 зубчики Картопля 4 шт. Паста томатна 1 ст. л. Квашена капуста 250 г Пшоно 250 г Лавровий лист 2 шт. Олія 3 ст. л. Спосіб приготування: Крок 1 Усі овочі наріжте, часник подрібніть. Капусту промийте. Крок 2 Пшоно промийте кілька разів, потім залийте гарячою водою на пів години. Поставте воду з картоплею на вогонь. Крок 3 Обсмажте цибулю, моркву й часник до м'якості. Додайте томатну пасту, сіль і перець, а також квашену капусту. Тушкуйте на середньому вогні 7-10 хвилин. Крок 4 Додайте тушковані овочі в каструлю, туди ж лаврове листя, сіль і перець, дрібку цукру за потреби. Після закипання додайте пшоно. Крок 5 Варіть на середньому вогні 15-20 хвилин до готовності пшона.