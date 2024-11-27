Традиційні кислі щі з квашеної капусти виготовляються за старовинним рецептом без додавання картоплі та томатів, згущуючи їх борошняною пасерівкою. Також технологія передбачає випарювання страви у теплій печі чи духовці чи під ковдрою, а потім добове настоювання в холоді, що зробить її особливо смачною. Рецепт «Преси».

Інгредієнти:

капуста квашена – 1 кг;

яловичина – 0,5 кг;

цибуля, корінь петрушки і морква – по 1 шт.;

вода – 3 л;

капустний розсол – 1 склянка;

олія – 100 г;

часник – 3-4 зубчики;

борошно – 2 ст. ложки;

лавр і запашний перець;

сіль, перець, зелень до смаку.

Спосіб приготування:

М 'ясо відваріть до готовності з додаванням кореня петрушки і прянощів, після чого бульйон процідіть і поверніть на плиту. Додайте моркву, цибулю і варіть ще 10 хвилин.

На олії у сковорідці обсмажте капусту до м 'якості, потім додайте все у суп разом з розсолом.

На решті олії пропасеруйте борошно, додайте трохи бульйону, помішуючи до загустіння. Потім все пересипте у суп.

Поріжте часник і зелень, додайте у кислі щі і проваріть ще 2 хвилини, накривши кришкою. Потім укутайте на 4 години кастрюлю ковдрою, а після ще на добу приберіть у холод.

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