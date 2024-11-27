Суп із квашеної капусти на свинячих реберцях. Рецепт дня1
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Традиційні кислі щі з квашеної капусти виготовляються за старовинним рецептом без додавання картоплі та томатів, згущуючи їх борошняною пасерівкою. Також технологія передбачає випарювання страви у теплій печі чи духовці чи під ковдрою, а потім добове настоювання в холоді, що зробить її особливо смачною. Рецепт «Преси».
Інгредієнти:
- капуста квашена – 1 кг;
- яловичина – 0,5 кг;
- цибуля, корінь петрушки і морква – по 1 шт.;
- вода – 3 л;
- капустний розсол – 1 склянка;
- олія – 100 г;
- часник – 3-4 зубчики;
- борошно – 2 ст. ложки;
- лавр і запашний перець;
- сіль, перець, зелень до смаку.
Спосіб приготування:
М 'ясо відваріть до готовності з додаванням кореня петрушки і прянощів, після чого бульйон процідіть і поверніть на плиту. Додайте моркву, цибулю і варіть ще 10 хвилин.
На олії у сковорідці обсмажте капусту до м 'якості, потім додайте все у суп разом з розсолом.
На решті олії пропасеруйте борошно, додайте трохи бульйону, помішуючи до загустіння. Потім все пересипте у суп.
Поріжте часник і зелень, додайте у кислі щі і проваріть ще 2 хвилини, накривши кришкою. Потім укутайте на 4 години кастрюлю ковдрою, а після ще на добу приберіть у холод.
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