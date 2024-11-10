Завдяки перцю чилі та імбиру у складі цей суп з американської кухні чудово зігріє в холодну осінню погоду. Він швидко готується, а перед подачею, за бажанням, його можна за допомогою блендера перетворити на крем-суп.

Подаємо рецепт з розрахунку продуктів на 1 літр бульйону (м’ясного чи овочевого) або води.

Інгредієнти:

250 грамів консервованої кукурудзи;

Ріпчаста цибуля – 1 штука;

Цибуля порей – 1 штука;

Вершкове масло 73% – 30 грамів;

Імбир – 25 грамів;

Червоний перець чилі – 1 штука;

Сіль, чорний мелений перець – за смаком;

Грецький йогурт, твердий сир, грінки, зелень для подачі – за смаком.

Спосіб приготування

Цибулю наріжте півкільцями, моркву – тонкими скибочками, ідеться на сайті Shuba. Перець чилі дрібно посічіть, видаливши насіння. Імбир натріть на тертці.

У каструлі розтопіть масло і обсмажте в ньому протягом 2-3 хвилин ріпчасту цибулю з дрібкою солі. Додайте решту овочів і обсмажуйте ще 2-3 хвилини.

Усе залийте бульйоном або водою. Додайте консервовану кукурудзу і готуйте на маленькому вогні ще близько 10 хвилин. Приправте суп сіллю і перцем.

Розкладіть суп в тарілки. За бажанням, додайте йогурт, щоб пом’якшити пікантний смак, посипте тертим сиром і грінками.