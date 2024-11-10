Кукурудзяний суп з чилі. Рецепт дня0
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Завдяки перцю чилі та імбиру у складі цей суп з американської кухні чудово зігріє в холодну осінню погоду. Він швидко готується, а перед подачею, за бажанням, його можна за допомогою блендера перетворити на крем-суп.
Подаємо рецепт з розрахунку продуктів на 1 літр бульйону (м’ясного чи овочевого) або води.
Інгредієнти:
- 250 грамів консервованої кукурудзи;
- Ріпчаста цибуля – 1 штука;
- Цибуля порей – 1 штука;
- Вершкове масло 73% – 30 грамів;
- Імбир – 25 грамів;
- Червоний перець чилі – 1 штука;
- Сіль, чорний мелений перець – за смаком;
- Грецький йогурт, твердий сир, грінки, зелень для подачі – за смаком.
Спосіб приготування
Цибулю наріжте півкільцями, моркву – тонкими скибочками, ідеться на сайті Shuba. Перець чилі дрібно посічіть, видаливши насіння. Імбир натріть на тертці.
У каструлі розтопіть масло і обсмажте в ньому протягом 2-3 хвилин ріпчасту цибулю з дрібкою солі. Додайте решту овочів і обсмажуйте ще 2-3 хвилини.
Усе залийте бульйоном або водою. Додайте консервовану кукурудзу і готуйте на маленькому вогні ще близько 10 хвилин. Приправте суп сіллю і перцем.
Розкладіть суп в тарілки. За бажанням, додайте йогурт, щоб пом’якшити пікантний смак, посипте тертим сиром і грінками.