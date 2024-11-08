Грузинський суп чихіртма. Рецепт дня0
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Чихіртма – суп з грузинської кухні на курячому бульйоні. Мінімум інгредієнтів і максимум користі – це про нього. Змінювати його смак можна за допомогою спецій, що подаються окремо. Кажуть, чихіртма допомагає під час застуди і похмілля.
Інгредієнти:
- ціла курка;
- вода – 2 л;
- ріпчаста цибуля – 2 штуки;
- курячі яйця – 4 штуки;
- пшеничне борошно – 4 ст. л.;
- вершкове масло жирністю 73% – 50 грамів;
- пучок кінзи;
- сіль – пів чайної ложки;
- червоний винний оцет – 3 мл.
Під час сервірування подайте також сіль, часник, винний оцет, червоний мелений перець і ще пучок кінзи, пише сайт Shuba. Кожен може додавати до страви те, що йому до вподоби, або експериментувати зі смаками.
Спосіб приготування
Одну очищену цибулю дрібно наріжте, іншу – відкладіть. Кінзу ретельно вимийте, подрібніть листя, стебла – відкладіть.
Курку помийте, розберіть, поріжте на шматочки. Покладіть в каструлю, залийте водою, додайте стебла кінзи та цибулину, розрізану на 4 частини, посоліть. Варіть не менше 40-50 хвилин.
Коли курка звариться, вийміть її з бульйону та залиште охолонути. Розберіть на великі шматки. Кінзу та цибулю теж заберіть з каструлі – вони більше не знадобляться.
Посмажте цибулю до прозорості на вершковому маслі. Додайте борошно та ретельно перемішайте. Повільно влийте до суміші 1-1,5 склянки бульйону, постійно помішуючи, щоб не утворювались грудки. Тушкуйте на вогні ще близько 10 хвилин.
Яйця помийте та розбийте в миску. Збийте яйця з оцтом та додайте склянку бульйону. Збийте до однорідної маси.
Бульйон доведіть до кипіння, потім введіть заправку з борошном та цибулею, розмішуйте до однорідності. Одразу ж введіть яєчну заправку, інтенсивно помішуючи суп.
До супу додайте курку, доведіть до кипіння й одразу вимикайте. Додайте дрібно порубану кінзу та дайте супу настоятися 20-25 хвилин.
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