Був час, коли бульйон, особливо курячий, піддавався критиці і вважався шкідливим. Проте правильно зварений бульйон завдяки своєму складу додає сил і допомагає одужати в сезон інфекційних захворювань. Як приготувати по-справжньому корисний бульйон, розповідає на своїй Facebook-сторінці лікарка-дієтолог Оксана Скиталінська.

Користь бульйону

Для боротьби з осінніми застудами потрібна адекватна імунна відповідь організму. Для цього організму потрібні амінокислоти, особливо незамінні.

Однією з таких цінних для імунної системи амінокислот є глутамін, що підсилює бактерицидну функцію нейтрофілів (різновиду лейкоцитів, клітин крові), які беруть участь у захисних реакціях організму при різних інфекціях, і вірусних зокрема.

Багато глутаміну є в бульйоні. Ця амінокислота засвоюється за лічені хвилини і дає швидку підтримку для імунних клітин.

Окрім того, з глутаміну в організмі утворюється глутамінова кислота, яка корисна для мозку: вона захищає його клітини від накопичення токсичного азоту (при розумових перенапруженнях та стресах), підтримує молодість мозку.

Але це ще не все. З глутамінової кислоти утворюється «заспокійливий» нейромедіатор ҐАМК (ґама-аміномасляна кислота), при дефіциті якої може розвиватися безсоння та відчуття тривоги.

Засвоюваність бульйону – майже 100%, процес не вимагає витрат енергії.

Як приготувати корисний бульйон

Правильно приготовлений бульйон – це невеличка кількість мʼяса (курятина, індичка, будь-яке інше, бажано домашнє), порізаного на шматочки, залитого холодною водою і відвареного до м'якості.

Інгредієнти:

2 літри води;

Шматок м’яса, розміром з яблуко, можна з кістками і шкірою;

Одна морквина;

Шматочок кореню селери;

Шматочок кореню петрушки;

Будь-які інші овочі за смаком.

Спосіб приготування

Залийте м’ясо холодною водою. Якщо у вас магазинне м’ясо, то після закипання, злийте першу воду. Далі залийте м’ясо водою знову і варіть бульйон в залежності від виду м’ясу. Курятина, наприклад, готується значно швидше за індичатину.

Бульйон має бути прозорим, із невеликою кількістю жиру на поверхні. Якщо бульйон жирний, його треба остудити зняти з поверхні жир.

Після цього у бульйон додаються різні овочі (морква, корінь петрушки, селери тощо) і варяться до хрумкої м'якості.

Для лікувально-профілактичної дії на організм бульйон має бути саме неміцним і нежирним, наголошує Оксана Скиталінська.

Як вживати бульйон

Бульйон можна вживати в якості дієтичного напою – наливати в чашку, посипавши зеленню. Можна зварити його з крупою, наприклад, перловою, приготувати з овочами, а потім збити в суп-пюре або зварити кашу на бульйоні.

Корисно поєднувати користь бульйону з користю броколі, що потрібно кинути у киплячу воду або бульйон лише на одну хвилину.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»