Як приготувати по-справжньому корисний бульйон
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Був час, коли бульйон, особливо курячий, піддавався критиці і вважався шкідливим. Проте правильно зварений бульйон завдяки своєму складу додає сил і допомагає одужати в сезон інфекційних захворювань. Як приготувати по-справжньому корисний бульйон, розповідає на своїй Facebook-сторінці лікарка-дієтолог Оксана Скиталінська.
Користь бульйону
Для боротьби з осінніми застудами потрібна адекватна імунна відповідь організму. Для цього організму потрібні амінокислоти, особливо незамінні.
Однією з таких цінних для імунної системи амінокислот є глутамін, що підсилює бактерицидну функцію нейтрофілів (різновиду лейкоцитів, клітин крові), які беруть участь у захисних реакціях організму при різних інфекціях, і вірусних зокрема.
Багато глутаміну є в бульйоні. Ця амінокислота засвоюється за лічені хвилини і дає швидку підтримку для імунних клітин.
Окрім того, з глутаміну в організмі утворюється глутамінова кислота, яка корисна для мозку: вона захищає його клітини від накопичення токсичного азоту (при розумових перенапруженнях та стресах), підтримує молодість мозку.
Але це ще не все. З глутамінової кислоти утворюється «заспокійливий» нейромедіатор ҐАМК (ґама-аміномасляна кислота), при дефіциті якої може розвиватися безсоння та відчуття тривоги.
Засвоюваність бульйону – майже 100%, процес не вимагає витрат енергії.
Як приготувати корисний бульйон
Правильно приготовлений бульйон – це невеличка кількість мʼяса (курятина, індичка, будь-яке інше, бажано домашнє), порізаного на шматочки, залитого холодною водою і відвареного до м'якості.
Інгредієнти:
- 2 літри води;
- Шматок м’яса, розміром з яблуко, можна з кістками і шкірою;
- Одна морквина;
- Шматочок кореню селери;
- Шматочок кореню петрушки;
- Будь-які інші овочі за смаком.
Спосіб приготування
Залийте м’ясо холодною водою. Якщо у вас магазинне м’ясо, то після закипання, злийте першу воду. Далі залийте м’ясо водою знову і варіть бульйон в залежності від виду м’ясу. Курятина, наприклад, готується значно швидше за індичатину.
Бульйон має бути прозорим, із невеликою кількістю жиру на поверхні. Якщо бульйон жирний, його треба остудити зняти з поверхні жир.
Після цього у бульйон додаються різні овочі (морква, корінь петрушки, селери тощо) і варяться до хрумкої м'якості.
Для лікувально-профілактичної дії на організм бульйон має бути саме неміцним і нежирним, наголошує Оксана Скиталінська.
Як вживати бульйон
Бульйон можна вживати в якості дієтичного напою – наливати в чашку, посипавши зеленню. Можна зварити його з крупою, наприклад, перловою, приготувати з овочами, а потім збити в суп-пюре або зварити кашу на бульйоні.
Корисно поєднувати користь бульйону з користю броколі, що потрібно кинути у киплячу воду або бульйон лише на одну хвилину.
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