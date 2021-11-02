Сало допомагає організму адаптуватися до холоду і підвищує імунітет

Вважається, що українці люблять сало у будь-яку пору року, а восени і взимку особливо, бо воно допомагає організму адаптуватися до холоду та підвищує опірність організму до різних вірусів, що зараз вкрай важливо. Цей продукт має дуже багато корисних властивостей, утім корисним вважається не будь-яке сало.

Терапевтка-дієтологиня Ванда Леванюк нині розповість, яке сало обрати, аби воно принесло максимум користі. Скільки на день можна його з’їсти, аби не погладшати і не перебрати холестерину. І поділиться цікавими рецептами приготування сала в домашніх умовах.

Корисні властивості сала

«У салі є арахідонова кислота, яка має цілий спектр корисних властивостей. Вона бере участь в побудові клітинних мембран, роботі головного мозку, серцевого м‘яза, нирок, відновлює м’язеві тканини в дитячому і підлітковому віці в період активного росту, прискорює жировий обмін, уповільнює процеси старіння. Арахідонова кислота має позитивний вплив на жіночій організм, регулює гормональну систему, робить шкіру пружною та еластичною тощо», – стверджує Ванда Леванюк.

До складу сала входить також олеїнова кислота, яка перешкоджає окисленню ліпідів. Під час окислення жирних кислот утворюються токсичні продукти, від яких страждають мембрани клітин, що веде до атеросклерозу та онкології.

Сало містить жиророзчинні вітаміни (А, D, E), вітаміни С, PP, вітаміни групи B, мікроелементи: селен, марганець, цинк, залізо. Селен не дає розвиватися раковим клітинам.

Сало допомагає виводити токсини, радіонукліди, покращує інтелектуальну діяльність, зміцнює імунітет. Його радять вживати при хронічному бронхіті, туберкульозі легень, поліартриті, остеохондрозі, ревматизмі, цукровому діабеті.

Як обрати хороше сало?

Дієтологиня каже, що найкраще свіже та заморожене сало, бо при термічній обробці багато біоактивних речовин втрачається.

Не споживайте пожовтіле сало, бо воно окислилося та втратило багато корисних речовин.

Сало слід обирати чисте, без прожилок та волокон, м‘яке. Ідеально підійде сало товщиною 4-5 см. Перед придбанням сала слід дізнатися, чим годували свиню, чи не додавали в їжу гормонів, чи не привезли на реалізацію продукт з екологічно забрудненої території.

Коли краще їсти сало і скільки?

Вживати сало краще зранку. Жири, що є в ньому, допомагають краще засвоюватися червоним та оранжевим пігментам-каротиноїдам, тому його варто поєднувати з морквою, помідорами або борщем.

«Поєднувати сало краще з крохмалистими продуктами: картоплею, кукурудзяною кашею, або їсти з житнім чи цільнозерновим хлібом і гострими компонентами: хріном, гірчицею, червоним перцем. Поєднання сала з овочами добре підійте тим, хто хоче скинути вагу», – каже Ванда Леванюк.

Сало, за її словами, захищає слизову шлунка від впливу етилового спирту. Тож, якщо планується забава з вживанням алкоголю, перед нею варто з’їсти шматочок сала. А ось вживати алкоголь разом з салом не рекомендуєтся, бо це надто велике навантаження на підшлункову залозу.

Сало – калорійний продукт, у 100 г є приблизно 900 ккал, тому денна норма – до 20 г (кілька шматочків).

Людям з захворюваннями жовчновивідних шляхів, жовчного міхура, підшлункової залози, особливо в період загострень, при порушення обміну холестерину слід вживати сало обережно.

Рецепти приготування корисного сала в домашніх умовах

Намазка з часником

Інгредієнти: (5 порцій)

сало – 100 г,

часник – два зубчики,

сіль, перець (за смаком),

кріп, зелена цибуля (за смаком).

Сало порізати на шматки, помолоти на м’ясорубці, вичавити у нього часник, посолити, поперчити і добре перемішати. Ця намазка чудово піде з чорним хлібом як окремий буреброд, або її смачно споживати з борщем.

До цієї намазки можна за бажанням дрібно порізати зелений кріп або зелену цибулю. Бурерброди з такою намазкою можна готувати як для членів сім’ї, так і для гостей.

Якщо раптом у вас нема м’ясорубки, а дуже хочеться саме такої намазки, то сало можна порізати дрібненькими кубиками і додати до нього всі інші інгредієнти.

Перед споживанням дати постояти цій намазці (щоб всі інгредієнти познайомилися) хоча б три години.

***

Намазка з часником, кропом і червоним перцем

Інгредієнти: (15 порцій)

сало – 300 г,

часник – 2 зубчики,

кріп – 3-4 гілочки,

солодкий перець – один невеликий або половинку великого.

Сало перекрутити на м‘ясорубці і розділити на три рівні частини. У першу витиснути часник (за смаком), в другу – дрібно порізати кріп, в третю – солодкий червоний перець.

Дно квадратної скляної форми вистелити харчовою плівкою. Тоді викласти перший шар намазки з часником, другий – з кропом і зверху – з перцем. Злегка притиснути, накрити плівкою і поставити у морозилку на 2-3 години. А тоді дістаєте, ріжете на шматочки. Один шматочок залишаєте і смакуєте, решта в морозилку.

***

Рулет

Інгредієнти: (12 порцій)

сало солене – 250 г,

червоний або жовтий болгарський перець – 80 г,

часник– 2 зубчики,

гострий червоний перець –0, 2 ч. л

сіль – приблизно0, 5 ч. л,

подріблену петрушку, суміш перців – за смаком.

Сало помолоти на м‘ясорубці і рівномірно викласти тонким шаром на харчову плівку, відступити по 10 см з кожного боку. В окрему посудину порізати болгарський перець, часник, подрібнену петрушку, додати суміш перців, гострий червоний перець, сіль, добре перемішати і розкласти рівномірно зверху на сало. Скрутити в рулет за допомогою плівки, вільні кінці скрутити, перев’язати ниткою і покласти в морозилку приблизно на 2 години.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

***

Сало з коріандром

Інгредієнти: (5 порцій)

сало – 100 г,

коріандр (цілий) – 1 ст. л,

сіль – за смаком.

Сало посолити з усіх боків і зверху добре натерти коріандром.Загорнути в харчову плівку і покласти в морозилку на дві годин.

***

Засолене сало

Інгредієнти:

вода – 1 л

сало з м‘ясними прошарками – 1 кг

сушений часник (свіжий буде гірчити через пару днів в воді) – 80 г

лавровий лист – 4-5 шт.

суміш перців – 20 шт.

духмяний перець – 5 шт.

сіль – 2,5 ст. л

Узяти ємкість на 2,5 л (вона має бути не широка і висока). Сало порізати на шматки по 200-300 г. Спеції подрібнити, помішати. Воду закип’ятити, додати у неї сіль і остудити. Покласти сало в ємкість зі спеціями, зверху залити охолодженою соленою водою, накрити харчовою плівкою або кришкою і в холодильник, але кожний день перевертати. Через 3-5 днів сало готове. Беремо шматок і смакуємо, решта загортаємо і в морозилку.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»