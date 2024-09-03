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Рибний суп з лососем. Рецепт дня0
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Суп з лосося вийде соковитим та поживним.
Інгредієнти:
- філе лосося – 300 г;
- картопля – 3 шт.;
- вода – 2,5 л;
- морква – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- лист лавровий – 2 шт.;
- олія – 2 ст. л.;
- перець чорний мелений;
- сіль;
- петрушка.
Спосіб приготування:
Лосося промийте, відокремте від шкіри, видаліть кістки та поріжте на середні шматочки. Цибулю і моркву очистьте та помийте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, а моркву – тонкими півкільцями.
До каструлі з товстим дном налийте олію та обсмажте цибулю з морквою до золотавого кольору. Додайте картоплю і залийте водою, доведіть до кипіння та варіть 10 хвилин. Посоліть, поперчіть. Викладіть до каструлі рибу й лавровий лист. Варіть суп п'ять хвилин після закипання. Наприкінці додайте подрібнену петрушку, пише ТСН.
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