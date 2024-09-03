Суп з лосося вийде соковитим та поживним.

Інгредієнти:

філе лосося – 300 г;

картопля – 3 шт.;

вода – 2,5 л;

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

лист лавровий – 2 шт.;

олія – 2 ст. л.;

перець чорний мелений;

сіль;

петрушка.

Спосіб приготування:

Лосося промийте, відокремте від шкіри, видаліть кістки та поріжте на середні шматочки. Цибулю і моркву очистьте та помийте. Цибулю наріжте дрібними кубиками, а моркву – тонкими півкільцями.

До каструлі з товстим дном налийте олію та обсмажте цибулю з морквою до золотавого кольору. Додайте картоплю і залийте водою, доведіть до кипіння та варіть 10 хвилин. Посоліть, поперчіть. Викладіть до каструлі рибу й лавровий лист. Варіть суп п'ять хвилин після закипання. Наприкінці додайте подрібнену петрушку, пише ТСН.