Хліб – це те, що завжди є у кожному домі, тому на швидкий перекус чи ситний обід ви можете запекти його з начинкою всередині.

Інгредієнти:

білий хліб – 1 шт.;

часник – 30 г;

розмарин – 10 г (листочків);

петрушка – 30 г;

оливкова олія – 80–100 г;

сіль – 3 г;

оливки – 120 г;

маслини – 120 г;

в'ялені томати – 200 г;

моцарела – 300–400 г;

перець чилі – 1–2 шт.

Спосіб приготування:

Нарізаємо хліб, не дорізаючи 5 мм до кінця, щоб він залишався цільним. З часнику, зелені, солі та олії готуємо соус. Змащуємо весь хліб так, щоб соус потрапив у розрізи.

Оливки, маслини та в’ялені томати нарізаємо та рівномірно розставляємо в надрізи по всьому хлібі. Розкладаємо терту моцарелу в усі надрізи хлібини і перець чилі.

Тепер загортаємо хлібину в пергамент та відправляємо в розігріту духовку. Запікаємо 5–10 хвилин на 180 °С. Сир повинен гарно розплавитися, а хліб прогрітися всередині.

Рецепт Миколи Люлько.