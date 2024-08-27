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Хліб – це те, що завжди є у кожному домі, тому на швидкий перекус чи ситний обід ви можете запекти його з начинкою всередині.
Інгредієнти:
- білий хліб – 1 шт.;
- часник – 30 г;
- розмарин – 10 г (листочків);
- петрушка – 30 г;
- оливкова олія – 80–100 г;
- сіль – 3 г;
- оливки – 120 г;
- маслини – 120 г;
- в'ялені томати – 200 г;
- моцарела – 300–400 г;
- перець чилі – 1–2 шт.
Спосіб приготування:
Нарізаємо хліб, не дорізаючи 5 мм до кінця, щоб він залишався цільним. З часнику, зелені, солі та олії готуємо соус. Змащуємо весь хліб так, щоб соус потрапив у розрізи.
Оливки, маслини та в’ялені томати нарізаємо та рівномірно розставляємо в надрізи по всьому хлібі. Розкладаємо терту моцарелу в усі надрізи хлібини і перець чилі.
Тепер загортаємо хлібину в пергамент та відправляємо в розігріту духовку. Запікаємо 5–10 хвилин на 180 °С. Сир повинен гарно розплавитися, а хліб прогрітися всередині.
Рецепт Миколи Люлько.
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