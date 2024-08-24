Приготувати вдома хачапурі – простіше, аніж здається. Вам знадобиться мінімальна кількість інгредієнтів і часу.

Інгредієнти:

пшеничне борошно – 450 г;

сухі дріжджі (швидкодіючі) – 7 г;

цукор – 1 ч. л.;

сіль – 1 ч. л.;

тепла вода – 300 мл;

вершкове масло – 30 г;

рослинна олія – 20 мл;

яєчні жовтки – 2 шт.;

молоко – 1 ч. л.

Начинка:

сир сулугуні – 1 кг;

яєчні білки – 2 шт.;

вершкове масло – 20 г;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Спочатку змішайте теплу воду із сухими дріжджами та цукром. Залиште набухати на 10 хвилин. Рідина повинна покритися малими бульбашками. Додайте туди сіль та рослинну олію. Перемішайте. Просійте борошно та додайте до нього злегка розтоплене вершкове масло. Висипте туди суміш з дріжджами та замісіть тісто, пишуть «Файні рецепти».

Змажте посудину рослинною олією та накрийте її зверху харчовою плівкою. Відкладіть тісто у тепле місце на 1-1,5 години, щоб підійшло. Приготуйте начинку. Натріть сир на грубій терці, додайте 2 яєчні білки, розтоплене масло та сіль за смаком. Перемішайте.

Розділіть суміш на 4 частини: 3 для тіста, а 1 для посипання випічки. Тісто повинне було піднятися. Перемніть та залиште ще на 30 хвилин. Робоче місце посипте борошном. Розділіть тісто на 3 частини, накрийте плівкою та залиште ще на 10-15 хвилин.

Сформуйте з кожної частини тіста корж та викладіть у середину начинку. З'єднайте зверху краї. Акуратно розімніть корж у форму кола діаметром до 20 см.

Застеліть деко для випікання пергаментом та викладіть хачапурі туди. Жовтки збийте разом з молоком та змастіть верх тіста. Посипте верхи начинкою та випікайте протягом 15 хвилин у розігрітій духовці при 190°С до утворення золотистого кольору.