Овочеве рагу – це всесезонна страва, та найкраще готувати її влітку з городніх домашніх овочів.

Інгредієнти:

картопля – 500 г;

м'ясо – 500 г;

морква – 2 шт.;

цибуля – 1 шт.;

баклажани – 500 г;

печериці – 500 г;

часник – 2 зубчики;

кабачки – 500 г;

улюблені спеції, сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування:

Підготувати баклажани, порізати на шматочки та посолити. Залишити на деякий час. Порізати м'ясо, моркву та цибулю. Почистити та порізати картоплю.

На сковорідку наливаємо олію. Кидаємо туди м'ясо, трішки підсмажуємо. Додаємо моркву на цибулю. Мішаємо. Додаємо наші баклажани, попередньо промиті водою.

Потім додаємо до загальної суміші картоплю, печериці і кабачки. Все ретельно перемішуємо. Можна накрити кришкою, залишити трішки тушкуватись. В кінці додаємо спеції, сіль та перець, часник подрібнений.