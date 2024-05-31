Капусняк із соковитим м’ясом. Рецепт дня0
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Капусняк – традиційна українська страва, яке готують у багатьох сім’ях. Ароматний суп подобається всім своїм насичений смаком з легкою кислинкою. Рецепт класичного капусняка пропонує Олена Богданова у книзі «Українська кухня».
Інгредієнти:
- яловичина – 300 г;
- вода – 3 л;
- картопля – 4 шт.;
- морква – 1 шт.;
- квашена капуста – 300 г;
- цибуля – 2 шт.;
- олія – 4 ст. л.;
- пшоно – 2 ст. л.;
- томатна паста – 2 ст. л.;
- сіль;
- лавровий лист – 1 шт.;
- чорний перець горошком;
- зелень;
- сметана.
Спосіб приготування:
М’ясо залити холодною водою, поставити на помірний вогонь. Після закипання забрати піну, зменшити вогонь, закинути в каструлю цілу цибулину, лаврове листя і кілька горошин чорного перцю. Варити під кришкою 1-1,5 години. Вийняти і охолодити м’ясо, цибулину викинути.
Віджати від розсолу квашену капусту, тушкувати на олії, додати у бульйон і варити 20 хв.
Пшоно промити, замочити в окропі на 15 хвилин. Додати у бульйон і варити 10 хвилин.
Подрібнити цибулину, моркву натерти на крупній тертці. На сковороді розігріти олію і смажити все до золотистого кольору. У засмажку додати томатну пасту, розведену водою (2 ст.л. на ½ склянки води). Дати закипіти, помішуючи. Викласти засмажку в суп і проварити 2 хв.
М’ясо порізати на шматки, додати у суп. Притрусити зеленню, посолити і варити ще 10 хвилин.