Капусняк – традиційна українська страва, яке готують у багатьох сім’ях. Ароматний суп подобається всім своїм насичений смаком з легкою кислинкою. Рецепт класичного капусняка пропонує Олена Богданова у книзі «Українська кухня».

Інгредієнти:

яловичина – 300 г;

вода – 3 л;

картопля – 4 шт.;

морква – 1 шт.;

квашена капуста – 300 г;

цибуля – 2 шт.;

олія – 4 ст. л.;

пшоно – 2 ст. л.;

томатна паста – 2 ст. л.;

сіль;

лавровий лист – 1 шт.;

чорний перець горошком;

зелень;

сметана.

Спосіб приготування:

М’ясо залити холодною водою, поставити на помірний вогонь. Після закипання забрати піну, зменшити вогонь, закинути в каструлю цілу цибулину, лаврове листя і кілька горошин чорного перцю. Варити під кришкою 1-1,5 години. Вийняти і охолодити м’ясо, цибулину викинути.

Віджати від розсолу квашену капусту, тушкувати на олії, додати у бульйон і варити 20 хв.

Пшоно промити, замочити в окропі на 15 хвилин. Додати у бульйон і варити 10 хвилин.

Подрібнити цибулину, моркву натерти на крупній тертці. На сковороді розігріти олію і смажити все до золотистого кольору. У засмажку додати томатну пасту, розведену водою (2 ст.л. на ½ склянки води). Дати закипіти, помішуючи. Викласти засмажку в суп і проварити 2 хв.

М’ясо порізати на шматки, додати у суп. Притрусити зеленню, посолити і варити ще 10 хвилин.