Мінімум часу – максимум свята: 6 страв для швидкого новорічного меню
Підготуйтеся до Нового року всього за кілька годин0
Святковий стіл може бути розкішним навіть без багатогодинного стояння на кухні. У цьому меню зібрані страви, які готуються швидко, але виглядають ефектно й смакують по-справжньому святково. Тут ви знайдете вдалі варіанти швидких салатів, основної страви, апетитних закусок і легкого десерту. Ідеальне рішення для тих, хто хоче зустріти Новий рік без метушні та втоми.
Класичний крабовий салат
Крабовий салат – це ніжна й легка страва, яка давно стала класикою святкового столу. Поєднання крабових паличок, яєць, кукурудзи та свіжого огірка створює збалансований і знайомий смак.
Замість «Олів’є» – салат «Глорія»
Якщо ви в пошуках нових салатів до святкового столу, які замінять радянські надбання, тоді ця страва точно вам підійде.
Запечена гуска з яблуками
Запечена гуска з яблуками – традиційна новорічна страва з насиченим ароматом і глибоким смаком. Поєднання соковитого м’яса, фруктової начинки та вишуканого соусу робить її справжньою окрасою святкового столу.
Швидкі святкові канапки з ківі та сиром
Закуска, яку можна приготувати всього за 15 хвилин. Солона сирна намазка в поєднанні зі свіжим кислуватим ківі створює яскравий смак, що чудово пасує до фуршетного чи святкового столу.
Багет, фарширований грибами
Багет, фарширований грибами, – це проста у приготуванні, але дуже смачна закуска, яка поєднує хрусткий хліб, ароматну грибну начинку та ніжний розтоплений сир. Така страва стане чудовим варіантом для легкої вечері або швидкого перекусу.
Мандаринове тірамісу порційно
Мандаринове тірамісу – це варіація класичного десерту без випікання, у якій традиційні компоненти поєднані з цитрусовим пюре. За таким самим принципом можна готувати й лимонний варіант десерту.