Святковий стіл може бути розкішним навіть без багатогодинного стояння на кухні. У цьому меню зібрані страви, які готуються швидко, але виглядають ефектно й смакують по-справжньому святково. Тут ви знайдете вдалі варіанти швидких салатів, основної страви, апетитних закусок і легкого десерту. Ідеальне рішення для тих, хто хоче зустріти Новий рік без метушні та втоми.

Крабовий салат – це ніжна й легка страва, яка давно стала класикою святкового столу. Поєднання крабових паличок, яєць, кукурудзи та свіжого огірка створює збалансований і знайомий смак.

Якщо ви в пошуках нових салатів до святкового столу, які замінять радянські надбання, тоді ця страва точно вам підійде.

Запечена гуска з яблуками – традиційна новорічна страва з насиченим ароматом і глибоким смаком. Поєднання соковитого м’яса, фруктової начинки та вишуканого соусу робить її справжньою окрасою святкового столу.

Закуска, яку можна приготувати всього за 15 хвилин. Солона сирна намазка в поєднанні зі свіжим кислуватим ківі створює яскравий смак, що чудово пасує до фуршетного чи святкового столу.

Багет, фарширований грибами, – це проста у приготуванні, але дуже смачна закуска, яка поєднує хрусткий хліб, ароматну грибну начинку та ніжний розтоплений сир. Така страва стане чудовим варіантом для легкої вечері або швидкого перекусу.

Мандаринове тірамісу – це варіація класичного десерту без випікання, у якій традиційні компоненти поєднані з цитрусовим пюре. За таким самим принципом можна готувати й лимонний варіант десерту.