Багет, фарширований грибами. Рецепт дня0
До теми
Багет, фарширований грибами, – це проста у приготуванні, але дуже смачна закуска, яка поєднує хрусткий хліб, ароматну грибну начинку та ніжний розтоплений сир. Така страва стане чудовим варіантом для легкої вечері або швидкого перекусу. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Багет
|1 шт.
|Печериці
|400 г
|Цибуля жовта ріпчаста
|1 шт.
|Сир твердий
|70 г
|Олія
|2 ст. л.
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
|Часник сушений
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте печериці. Почистіть їх від шкірочки і наріжте кубиками.
Крок 2
Цибулю почистіть і наріжте дрібненькими шматочками.
Крок 3
Розігрійте олію на сковороді і смажте гриби на середньому вогні, поки не випарується вся волога.
Крок 4
Додайте цибулю і смажте, поки цибуля не стане прозорою. Посоліть, додайте перець і сушений часник.
Крок 5
Наріжте багет шматочками шириною 5-6 см. Вийміть м’якуш, щоб у кожному шматку багета залишилось лише дно.
Крок 6
Покладіть в багет обсмажені гриби з цибулею. Зверху посипте тертим сиром.
Крок 7
Запікайте у розігрітій до 180° духовці 12-15 хвилин, поки сир не розплавиться і не утвориться золотиста шапочка.
Крок 8
Подавайте гарячими.