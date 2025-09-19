Багет, фарширований грибами, – це проста у приготуванні, але дуже смачна закуска, яка поєднує хрусткий хліб, ароматну грибну начинку та ніжний розтоплений сир. Така страва стане чудовим варіантом для легкої вечері або швидкого перекусу. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Багет 1 шт. Печериці 400 г Цибуля жовта ріпчаста 1 шт. Сир твердий 70 г Олія 2 ст. л. Сіль за смаком Перець чорний мелений за смаком Часник сушений за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте печериці. Почистіть їх від шкірочки і наріжте кубиками.

Крок 2 Цибулю почистіть і наріжте дрібненькими шматочками.

Крок 3 Розігрійте олію на сковороді і смажте гриби на середньому вогні, поки не випарується вся волога.

Крок 4 Додайте цибулю і смажте, поки цибуля не стане прозорою. Посоліть, додайте перець і сушений часник.

Крок 5 Наріжте багет шматочками шириною 5-6 см. Вийміть м’якуш, щоб у кожному шматку багета залишилось лише дно.

Крок 6 Покладіть в багет обсмажені гриби з цибулею. Зверху посипте тертим сиром.

Крок 7 Запікайте у розігрітій до 180° духовці 12-15 хвилин, поки сир не розплавиться і не утвориться золотиста шапочка.