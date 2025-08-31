Замість звичних котлет із риби спробуйте незвичний варіант із консервованим тунцем у власному соку. Для рецепта знадобиться всього дві банки, з яких ви отримаєте соковиті котлети з приємною цитрусовою ноткою. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти:

тунець у власному соку – 360 г;

360 г; яйця курячі – 2 шт.;

2 шт.; цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.;

1 шт.; лимон, цедра – 1 ч. л.;

1 ч. л.; майонез – 1 ст. л.;

1 ст. л.; діжонська гірчиця – 1 ст. л.;

1 ст. л.; панірувальні сухарі – 200 г;

200 г; сіль за смаком;

за смаком; перець чорний мелений за смаком;

соус:

огірок – 1 шт.;

1 шт.; грецький йогурт – 200 г;

200 г; зубки часнику – 2 шт.;

2 шт.; кріп, гілочка – 5 шт.

Спосіб приготування:

Почистіть цибулю та дрібно наріжте. З тунця ретельно злийте рідину.

Змішайте тунець, яйця, нарізану цибулю, натерту цедру лимона, сіль, перець, майонез, гірчицю і панірувальні сухарі. Якщо фарш виходить занадто вологим і не тримає форму, додайте ще трохи сухарів. Сформуйте 6-8 котлет, викладіть їх на пласку тарілку і поставте в холодильник охолодитися.

Тим часом приготуйте соус. Подрібніть часник і кріп, огірок натріть на тертці. З’єднайте в мисці огірок, часник, йогурт і кріп, перемішайте. Посоліть, поперчіть, доведіть до смаку.

Обсмажте котлети на добре розігрітій олії по 3-4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки. Викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавайте з огірково-йогуртовим соусом.