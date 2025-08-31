Соковиті котлети з консервованого тунця. Рецепт дня0
До теми
- Легкі вафельні котлети з фаршем. Рецепт дня ZAXID.NET
- М'ясні січеники. Рецепт дня ZAXID.NET
- Соковиті грибні котлети. Рецепт дня ZAXID.NET
Замість звичних котлет із риби спробуйте незвичний варіант із консервованим тунцем у власному соку. Для рецепта знадобиться всього дві банки, з яких ви отримаєте соковиті котлети з приємною цитрусовою ноткою. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти:
- 360 г;
- 2 шт.;
- 1 шт.;
- 1 ч. л.;
- 1 ст. л.;
- 1 ст. л.;
- 200 г;
- за смаком;
- за смаком;
соус:
- 1 шт.;
- 200 г;
- 2 шт.;
- 5 шт.
Спосіб приготування:
Почистіть цибулю та дрібно наріжте. З тунця ретельно злийте рідину.
Змішайте тунець, яйця, нарізану цибулю, натерту цедру лимона, сіль, перець, майонез, гірчицю і панірувальні сухарі. Якщо фарш виходить занадто вологим і не тримає форму, додайте ще трохи сухарів. Сформуйте 6-8 котлет, викладіть їх на пласку тарілку і поставте в холодильник охолодитися.
Тим часом приготуйте соус. Подрібніть часник і кріп, огірок натріть на тертці. З’єднайте в мисці огірок, часник, йогурт і кріп, перемішайте. Посоліть, поперчіть, доведіть до смаку.
Обсмажте котлети на добре розігрітій олії по 3-4 хвилини з кожного боку до рум’яної скоринки. Викладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавайте з огірково-йогуртовим соусом.