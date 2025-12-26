Вони впливають не лише на смак, а й допомагають зберегти текстуру

Щоб котлети вийшли м’якими, соковитими та з правильною текстурою, важливо не лише обрати якісний фарш, а й правильно дотримуватися пропорцій інших інгредієнтів – хлібі та цибулі. Вони впливають не лише на смак, а й допомагають зберегти текстуру. ТСН розповідає, скільки хліба та цибулі потрібно додати на кілограм фаршу.

Для чого потрібні хліб та цибуля у фарші?

До фаршу для котлет майже завжди додають цибулю та хліб. Хліб збільшує об’єм фаршу, робить його пишнішим та ніжнішим. І він дає котлетам ледве помітну кислинку, і якщо у свіжоприготовлених котлетах цей присмак не дуже виражений, то в розігрітих він добре відчувається. А цибуля додає котлетам смаку та соковитості.

Скільки хліба потрібно додавати?

На думку кулінарів на 1 кілограм фаршу потрібно 200-250 грамів хліба. Краще використовувати батон, який вже трохи підсохнув, замочити його у воді або молоці.

Скільки цибулі потрібно додати?

Цибулю можна додавати як у сирому вигляді, так і обсмажену. І якщо додавати обсмажену цибулю, потрібно брати 200-300 грамів на 1 кілограм фаршу. А якщо ви плануєте додавати сиру цибулю, краще брати 200 грамів.