Додавати терту картоплю в котлети – це не просто кулінарна примха, а перевірений спосіб зробити фарш ніжнішим і соковитішим. УНІАН розповідає, навіщо додавати в котлети картоплю.

Навіщо в котлети додають картоплю?

Кулінари роблять це для поліпшення смакових якостей котлет. Завдяки цьому страва набуває нового смаку. Додавати в фарш треба сиру добре протерту або подрібнену картоплю.

Також котлети з картоплею чудово тримають форму. Але, щоб фарш краще тримав форму, потрібно використовувати не сиру картоплю, а варену – саме вона буде скріплювати всі інгредієнти.

Якщо ваш фарш трохи «водянистий», то в цьому випадку можна використовувати картоплю. Щоб позбутися цієї консистенції фаршу, додайте в ньому подрібнену варену картоплю у співвідношенні дві середні картоплини на кілограм м’яса.